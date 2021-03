Na prodej je vůz ze sci-fi Soudce Dredd. Má techniku Land Rover a není drahý

V daleké budoucnosti se lidstvo přesune do obřích měst. Rukou pořádku se stávají soudci, kteří vedle identifikace zločinu provádějí i rozsudek a trest. Sci-fi podívaná Soudce Dredd z prostředí dystopické budoucnosti vznikla v roce 1995 podle komiksové předlohy. Hlavní role se ujal Sylvester Stallone a sekundoval mu Rob Schneider. Herci se pohybovali ve fiktivním městě Mega City One, což byl původně New York.

Griswoldovi jsou zpět! Vtipná vánoční reklama Fordu vrací známé tváře do starých rolí

Pro natáčení vzniklo několik exemplářů jednostopých i dvoustopých vozidel. Patří k nim i 31 speciálně upravených terénních náklaďáků. Pod futuristickou karoserií byste našli velmi zajímavý počin od automobilky Land Rover. Šlo o vojenský nákladní vůz 101 FC (Forward Control) ze 70. let, který sloužil třeba k převážení munice.

Filmaři si ho vybrali pro jeho pevnost a především možnost snadno nasadit na podvozek laminátovou karoserii. Filmový vůz se jmenuje City CAB a hrdě nese znak původního vozu. Některé kousky dodnes jezdí a občas se objeví na srazech. Jeden z nich se momentálně objevil na prodej na platformě Craigslist.

Legendární Cadillac z Krotitelů duchů se dočkal svého Lega. Pro děti už ale moc není

Není sice nalakovaný a nemá interiér, ale má kompletní karoserii a funkční pohonné ústrojí. Majitel vůz prodává za 25.000 dolarů (554.750 Kč) či nejvyšší nabídce. Vozy 101 FC disponují motorem 3.5 V8 pod kabinou a stojí na rozvoru 2565 mm. Nedávno se v Anglii objevil na prodej jeden nalakovaný kousek filmového vozu. Prodal se za 900.000 Kč.