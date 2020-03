Na prodej je velmi vzácný Ford Mustang. Jezdil s ním člověk, který zatopil Ferrari

Zpozornět by teď neměli jen fanoušci amerických aut, ale i lovci historie. Na prodej je totiž Ford Mustang Shelby GT350R z roku 1965, se kterým jezdil i automobilový závodník Ken Miles. Toto jméno znají snad všichni fanoušci motorsportu a v loňském roce se dostal i do povědomí široké veřejnosti díky filmu Le Mans 66´.

Jen ve zkratce připomínáme, že Ken Miles byl velký přítel Carrolla Shelbyho a sehrál zásadní roli při souboji mezi automobilkami Ford a Ferrari nejen na vytrvalostním závodu Le Mans, ale i při vývoji vítězného vozu Ford GT40, skvostu mezi závodními automobily. Období vývoje a závodu pak krásně mapuje výše zmíněný loňský film.

Mustang s číslem podvozku SFM5R002 byl prvním prototypem z Shelbyho dílny, který se postavil na závodní trať. Za volantem byl Ken Miles a závod vyhrál. Během něj byla prý pořízena i titulní fotografie tohoto článku, která zachycuje vůz během skoku. To jen dokazuje, jak extrémně musel Miles jet. Po tomto závodě se začalo vozu přezdívat „Létající Mustang“. Podle Shelbyho navíc najel Ken Miles přesně v tomto voze přes 50 tisíc testovacích mil.

Po vozidle jsme trochu pátrali. Poháněl ho osmiválec 4,7 litru s kompresním poměrem 10,0:1 o výkonu 269 kW. Zápalnou směs mu připravoval karburátor Holley 715 CFM a k přenosu síly na zadní kola sloužila čtyřstupňová manuální převodovka Borg Warner T-10. Pro homologační účely vzniklo i 100 produkčních kusů. Všechny byly bílé s modrými pruhy.

Vůz si v roce 1966 odkoupil jistý BIll Clawson a instaloval do něj motor ze závodního Fordu GT40, který je v něm dodnes. Mustang byl před nedávnem renovován v Oklahomě a ukázal se i na Concours d´Elegance v Pebble Beach v roce 2015. Aukční síň Mecum, která se jej 12. května chystá dražit odhaduje, že se cena vyšplhá k jednomu milionu dolarů (23.400.000 Kč).

Neočekáváme ale, že by popularita loňského filmu tuto částku nějak výrazně zvýšila. Lidé, kteří utrácejí miliony dolarů za auta toho totiž o Kenu Milesovi ví nejspíš mnohem víc než my a filmaři dohromady. Sláva filmu by tak žádnou hodnotu přidat neměla.