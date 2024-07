Na prodej je unikátní sbírka amerických supersportů Vector. V jednom málem uhořel Andre Agassi

Pokud zrovna zakládáte automobilové muzeum obskurností, návštěva aukce RM Stoheby’s v Monterey v polovině srpna by vám mohla poskytnout solidní základ. Na prodej tu bude mnoho zajímavostí, včetně prototypů Bugatti EB110 SS, Porsche 959, Cizety V16T, nebo třeba Isdera Imperator 108i. Zcela výjimečná je ale nabídka čtyř vozů značky Vector, díla amerického konstruktéra a byznysmena Geralda Wiegerta.

Ten si začal plnit svůj sen o originálním americkém superautě v sedmdesátých letech skrze prototypy s názvy Vector a Vector W2, na trh se pak v roce 1989 vůz dostal pod názvem Vector W8. Poháněl ho šestilitrový osmiválec s dvěma turby o udávaném výkonu 466 kW a s teoretickou maximální rychlostí 389 km/h.

Během čtyř let mělo vzniknout 22 kusů, z nichž si jeden pořídil i slavný tenista Andre Agassi. Legenda praví, že chtěl vůz co nejdřív a nechal si ho dodat nedokončený, při frajeření před přáteli pak jeho sporťák vzplanul – což poté ke škodě značky Vector nehezky rozmáznul.

Jeden z Vectorů W8 ve fialové barvě s pořadovým číslem 9 z roku 1991 bude k mání v aukci RM – vloni jej dal do pořádku bývalý technický ředitel značky David Kostka. Najeto má jen 4253 kilometrů a odhadovaná prodejní cena činí 800.000 až 1.000.000 dolarů – tedy zhruba 19 až 24 milionů korun.

Větší mela by se mohla i dle odhadní ceny 1,3 až 1,5 milionu dolarů (30-35 milionů korun) strhnout o úžasný prototyp Vector Avtech WX-3 se sedmilitrovou V8 kompletně z hliníkových slitin s výkonem zhruba 746 kW. Tento vůz se představil na autosalonu v Ženevě v roce 1992, objevil se v řadě významných motoristických časopisů, ale kvůli úspěšnému nepřátelskému převzetí značky Vector indonéskou společností Megatech se do sériové podoby nedostal. Zakladateli Wiegertovi po soudních sporech alespoň zůstala práva na design a dva prototypy. Tento exemplář vlastnil do roku 2019 (kdy také zemřel), vůz poté prošel nákladnou renovací u specialistů v Connecticutu.

Druhým prototypem v aukci RM je WX-3R Roadster, také hvězda autosalonů a lesklých obálek. Pohání jej šestilitrová V8 s dvěma turby, i tento vůz zůstal Wiegertovi po soudních tahanicích – zajímavou perličkou je udávaný nájezd přes 143 tisíc kilometrů. Ten ale není reálný, do palubního počítače byl vložen kvůli premiéře v Ženevě, aby byla zdůrazněna životnost a odolnost vozu. I tento exemplář je po renovaci a jeho cena je odhadována na 30 až 35 milionů.

Posledním Vectorem v nabídce RM je model M12 z roku 1996, který vznikl již pod výše zmíněnou společností Megatech. Ta v polovině devadesátých let koupila automobilku Lamborghini od amerického Chrysleru, vůz tedy stojí na technice Diabla a používá i jeho motor V12. Je pátý z pouhých sedmnácti vyrobených, Megatech v roce 1998 prodalo Lamborghini automobilce Audi, čímž ztratil přístup k jeho dvanáctiválcům a to znamenalo i konec Vectoru M12. Cena v aukci RM je odhadována na 400 až 600 tisíc dolarů – tedy 9 až 14 milionů korun.

Velmi doporučujeme prohlídku galerie k tomuto článku, vozy jsou nafoceny velmi detailně a blíže se k nim v našich krajích zřejmě nikdy nedostanete.