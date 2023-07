Na prodej je nejvzácnější Koenigsegg! Unikát vysvětluje, proč značka nevstoupila do motorsportu

Na festivalu rychlosti v Googwoodu se bude dražit nejvzácnější Koenigsegg v historii značky. Vznikl v jediném exempláři a měl naplnit závodní vizi značky. Místo toho vypráví příběh, proč se švédská značka nikdy na startovní rošt nepostavila.

Řada automobilek používá prostředí motorsportu k vývoji nových dílů a systémů, které následně pomáhají vylepšit silniční modely. Švédský Koenigsegg jsme však na závodní dráze nikdy neviděli, ačkoliv by mu toto prostředí slušelo, a dokonce v roce 2007 vyrobil speciál určený pro sérii 24 hodin Le Mans ve třídě GT1. Nakonec zůstalo u jediného exempláře, který nyní může být váš.

Christian von Koenigsegg vedl úspěšný podnikatelský život, ale ve skrytu duše toužil stavět super rychlá auta. V roce 1994 založil vlastní automobilku a za podpory pár přátel začal navrhovat první superauto. Prototyp se mu podařilo sestrojit za pouhé dva roky! V roce 2002 zahájil Koenigsegg sériovou výrobu modelu CC8S a dokázal světu, že i mladé značky dokážou soupeřit se zavedenými hráči.

V následujícím roce vývoj zpomalil požár fabriky a následný přesun zázemí do současných prostor bývalé základny švédského letectva. Kromě prostorných budov areál zahrnuje i 1,7 km dlouhou přistávací plochu, která se šířkou 50 m slouží i jako testovací dráha. Navíc si klienti mohou doletět tryskáčem přímo před brány továrny, což je efektní. Mimochodem, před hlavním vchodem je i helipad.

Začátkem roku 2004 se Koenigsegg spojil s firmou Eker Design a stvořili model CCR. Ten se zapsal do Guinnessovi knihy rekordů jako nejrychlejší sériový vůz, když se podíval na hranici 388 km/h a překonal tak McLaren F1. To automobilku motivovalo jít ještě dále s modelem CCXR o výkonu 1018 koní při použití ekologického paliva E85. Značka rovnou přidala druhý rekord, kdy verze CCX zvládla akcelerovat na 300 km/h a zastavit během 29 sekund. S takovou výzbrojí není divu, že Koenigsegg začal mít choutky vstoupit do světa motorsportu.

V roce 2007 přivezl na ženevský autosalon model CCGT plánovaný pro účast ve 24 hodin Le Mans. Šlo o mix modelů CCR a CCX upravený přesně dle regulí FIM pro kategorie LMP a GT1. Auto tím pádem nesmělo přesahovat 2 metry šířky, přičemž kokpit z nich musel zabírat minimálně 70 procent.

CCGT se pyšní hmotností pouhých 1000 kg, ale karoserie dokáže vyvinout dodatečný přítlak dalších 600 kg. Pětilitrový vidlicový osmiválec je naladěn na 600 koní, ačkoliv potenciál sahá až k 960 koním.

Všechnu sílu přenáší na zadní kola dvouspojková převodovka s pádly pod volantem. Dvoumístné tělo vozu tvoří karbonový monokok vyztužený ochrannou klecí od Koenigsegg-ME-Racing. Závodnímu účelu odpovídá také brzdová soustava s kotouči o průměru 362 mm a šestipístkovými třmeny. Nechybí ani zvedací pit-stop systém.

Závodní vůz vznikal jako vedlejší projekt mezi lety 2003 až 2007 pod vedením Daga Böleniuse. Při prvních jízdách na testovací dráze v Knutstorpu ho vedl v roce 2008 legendární pilot Loris Bicocchi. Koenigsegg nic nepodcenil, jenže dva měsíce na to přišla rána.

ACO a FIA změnily pravidla pro kategorii GT1. Ta už nepřipouštěla použití karbonového monokoku. Dále se zvýšil počet vyrobených silničních vozů z 20 na 350, což pro Koenigsegg nebylo reálné splnit. Od té doby Koenigsegg nenašel třídu, která by vhodně odpovídala jeho modelům. Navíc, i kdyby vstoupil do kategorie GT, na startovním roštu by stál proti Aston Martinu Vantage, Ferrari 488, Chevroletu Corvette a Porsche 911, což v reálném světě nejsou adekvátní konkurenti.

Koenigsegg CCGT GT1 Competition tak zůstal u prvního a jediného exempláře, který aktuálně hledá nového majitele. Dražit se bude 14. července ve dvě hodiny odpoledne na Festivalu rychlosti v Goodwoodu. Aukční síň Bonhams odhaduje finální cenu mezi 83,7 až 111,6 miliony korun.