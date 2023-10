Na prodej je asi nejvzácnější Ford GT40. Titulní strany bral útokem, jeho příběh nic nepřekoná

Když se do aukce dostane originální Ford GT40 ze šedesátých let, pokaždé vzbudí značný rozruch. Podle odhadů bylo vyrobeno 105 kusů napříč čtyřmi generacemi a každá byla trochu jiná. Pokud hledáte konkrétní model, čeká vás zkouška trpělivosti, a kromě peněz musíte mít i velkou porci štěstí. Jedna taková příležitost se právě otevírá, protože k mání je mimořádně vzácný exemplář z roku 1967.

Je výjimečný i mezi samotnými GT40. Většina z nich byla předurčena k životu na dráze, takže z fabriky většinou putovaly rovnou k závodním týmům. Jen minimum jich tím pádem skončilo na silnici. Za určitý svatý grál se dá považovat trojice prototypů třetí generace, na níž se testovala použitelnost v běžném provozu.

Říkáte si, co může být víc? Tento kousek první generace s číslem podvozku P/1069 byl už vyroben jako ryze silniční model. Z továrny putoval v roce 1967 rovnou do rukou švýcarské firmy spolupracující se závodním týmem Scuderia Filipinetti se záměrem vystavit jej na ženevském autosalonu. Původně karoserie nesla lak v opálově stříbrném odstínu, ale pro účely výstavy byla přelakována do zelené Borneo, i když z černobílých fotografií to není na první pohled patrné.

To znamená, že tento kousek naživo vidělo asi nejvíce lidí, a také ho asi nejvíce lidí řídilo, protože po skončení autosalonu se přesunul do britské divize Fordu, kde sloužil jako vůz pro novináře. Jen těžko si lze představit pracovní den, kdy máte jako žurnalista možnost řídit Ford GT40 a posté si vše znovu prožít při psaní článku do časopisu.

Aby té pozornosti nebylo málo, vůz se znovu vrátil na výstavní plochu ženevského autosalonu v roce 1969. O dva roky později změnila karoserie barvu na žlutou, kterou preferoval nový majitel a mistr světa formule 1 Graham Hill.

Původní odstín byl vozu vrácen až v roce 2007. Kromě toho se s ním tehdejší vlastník účastnil historicích závodních akcí, ale později dal přednost věrné replice. Vzhledem ke vzácnosti této GT40 se tomu nelze divit. Mimochodem, vůz jste mohli vidět i letos na Goodwood Revival.

Cena je na dotaz, takže jestliže jste vážný zájemce, určitě vám ji sdělí.