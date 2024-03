Na prodej je asi nejkrásnější BMW M1 ze všech vyrobených. Nemá původní lak, o to je ale lepší

Není to úplný originál, přesto by tato vzácná bavorská placka měl stát hodně přes deset milionů.

Exotický sporťák vznikl ve své silniční verzi jen v 399 kusech. Od let 1978 až 1981, kdy společnost Italdesign v Turíně vyráběla karoserie, které se poté dávaly dohromady s hnacím ústrojí u firmy Baur ve Stuttgartu, jich nemálo ubylo – ať už kvůli nehodám, nebo přestavbám do závodní specifikace ProCar. Ve standardní nabídce byly čtyři druhy laků, a to bílá, oranžová, červená a modrá, velmi omezené množství vozů, které byste skutečně spočítali na prstech rukou, pak dostalo šedivou, černou a stříbrnou barvu.

S modrým lakem vyjel z továrny tento exemplář, a to konkrétně 9. října roku 1980, a zamířil k BMW France S.A. Další část jeho cesty, při níž byl vyvezen do USA, není zcela zmapována – tam dostal rychloměr v mílích za hodinu. Po návratu do Evropy odjel v březnu roku 2011 do Singapuru a nyní je nabízen zpátky na starém kontinentu v aukci RM Sotheby’s v Monaku.

Dle dokumentace BMW má vůz původní motor, rudý lak nese označení Brilliantrot. Pokud na něj chcete 10. až 11. května přihazovat, připravte si pořádný balík – odhadovaná cena činí 400 až 500 tisíc eur, čili zhruba 10 až 13 milionů korun.