Na prodej bude ikonická Alfa Romeo 155 z DTM. Točí až 11.500 otáček a má výjimečnou historii

Slzíte nostalgií u záznamů Německého šampionátu cestovních vozů z 90. let? Nyní je můžete sami prožít, pokud nemáte hluboko do kapsy.

Aukční síň RM Sotheby’s chystá na svou akci u německého Tegernsee jeden velmi zajímavý vůz. Tím je Alfa Romeo 155 V6 TI DTM z roku 1994 – jeden z nejvýraznějších závoďáků své doby a po čertech krásné auto s mimořádným zvukem. Však také jeho šestiválec o objemu 2,5 litru dával svých 313 kW při 11.500 otáčkách u původního provedení z roku 1993, model z roku 1996 pak měl 360 kW při 11.900 otáčkách.

Exemplář, který bude na prodej, je z roku 1994 a i když dražitelé zatím teprve připravují detailní popis, jméno Danner na zadních bočních oknech, polepy sponzorů TV Spielfilm a dalších plus vysoká odhadní cena naznačují, že jde o stroj s výjimečnou historií.

Měl by totiž „patřit“ Christianu Dannerovi, německému závodníkovi, který velmi úspěšně soutěžil v celé řadě motoristických disciplín: 24h Le Mans, F2, F3000, DTM, BTCC, ITCC, japonská Formule 3000, PPG Indycar a tak dále. Objevil se i ve Formuli 1, byť s jediným výraznějším úspěchem, a to bramborovou medailí z Velké ceny USA v roce 1989 za stáj Rial Racing. S Alfou 155 jezdil za stáj Schnübel Engineering v letech 1993 až 1995 – toto by tedy měl být jeden z továrních kusů. Aukční síň očekává, že se prodá za 650 až 700 tisíc eur, čili zhruba 16 až 17,2 milionu korun.