Na Pikes Peak se požene drifter s extrémní Mazdou 3. Pod kapotou má wankel s výkonem 1200 koní

Již příští rok oslavíme 100 let závodů na horu Pikes Peak. Novozélandský drifter zveřejnil podobu speciálu, s nímž chce horu zdolat.

Závody na vrchol hory Pikes Peak jsou pokaždé přehlídkou extrémních strojů. Příští rok oslaví událost stoleté výročí a Reb Bull si k tomuto milníku nadělí pěkný dárek. Nadšenci značky se mohou těšit na speciální Mazdu 3 s rotačním motorem o výkonu 1200 koní a pohonem zadních kol.

Možná tak chtějí posílit image současné Mazdy 3, která není v poslední době zrovna výrazná. Myšlenka sestrojit takovou bestii přišla od novozélandského driftera Michaela Widdetta, který má s wankelovými motory bohaté zkušenosti. Právě jeho know-how bude hrát při konstrukci speciálu významnou roli.

Konečná podoba je stále otázkou. Údajně by se mělo jednat o čtyřkomorový wankel s předpokládaným výkonem 1200 koní, a to i při nízkému tlaku vzduchu, který na Pikes Peak panuje. Sice byl na začátku zmíněn pohon zadních kol, ale Widdett má k dispozici také přestavbový kit na „čtyřkolku“, takže ani tato volba by nakonec nikoho nepřekvapila.

Mezi další úpravy technického charakteru patří závodní pětipaprsková kola se speciálními pneumatikami, stavitelný set tlumičů a výfukový systém s vyústěním skrz kapotu.

Jak bude auto vypadat se dá odvodit od nákresů zveřejněných na Widdettově Instagramovém profilu. Spodní část nárazníku zdobí výrazný splitter, a dalším zcela nepřehlédnutelným prvkem je masivní zadní spoiler doplněný druhým menším pod oknem. Vzduch kolem vozu usměrňují široké nástavce prahů s rozměrným difuzorem. Zajímavým detailem je ponechání čtyř sedadel, přestože pravidla nedovolují spolujezdce na palubě.