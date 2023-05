Na názvu materiálu karoserie legendárního Citroënu Méhari si vylámete zuby. Lidé ho milovali, letos slaví 55 let

Dnes vzpomínáme na Citroën Méhari. Stručně si připomeneme jeho historii a automobilka přidala krásné dobové video o variantě 4x4!

Citroën Méhari slaví letos 55 let od svého představení. Při této příležitosti automobilka vzpomíná na počátky tohoto ikonického modelu a dělí se s námi o sadu fotografií, ke kterým jsme si dovolili přidat pár dalších, které by neměly zapadnout (jsou to ty první čtyři, a jsou skvělé). Méhari je totiž skutečnou legendou, však se ho za téměř dvacet let produkce vyrobilo celkem 144.953 kusů.

Méhari nevznikal jen ve Francii, ostatně se z větší části vyráběl v továrně Citroënu v belgickém Forestu, ale také v dalších sedmi továrnách ve Španělsku a Portugalsku a samozřejmě i v té Francii. K představení modelu došlo 16. května roku 1968 na golfovém hřišti v Deauville, uprostřed francouzského studentského protestního hnutí.

Název modelu odkazuje na dromedáry, se kterými měl vůz společné vlastnosti, tedy průchodnost terénem a střídmost. Karoserie vozu byla z amorfního termoplastického průmyslového kopolymeru, tedy Akrylonitrilbutadienstyrenu (ABS). Já vím, moc jsem nepomohl, takže prostě z takového plastu, ze kterého se dělají třeba kojenecké lahve.

Otcem tohoto řešení byl bývalý francouzský pilot z druhé světové války Roland de la Poype, který upředňostňoval plast před sklolaminátem. Poype stál ve vedení společnosti SEAB (Societe d'Exploitation et d'Application des Brevet), která se zajímala právě o výrobu plastových karoserií a také malých automobilů.

Vzhledem k odnímatelným dveřím, hmotnosti pouze lehce přes půl tuny, vtipnému vzhledu, možností čistit auto zvenku i uvnitř proudem vody a nezávislému zavěšení kol, se Méhari stal oblíbeným rekreačním i užitkovým vozem. Používal se jako plážové vozidlo na každý den, ale také francouzskou armádou, policií, celní správou, letišti nebo dostihovými závodišti.

V roce 1979 do výroby přibyla varianta s pohonem všech kol, která byla dvakrát dražší než klasická varianta. V roce 1980 se Méhari zúčastnil Rallye Paříž – Dakar, pro niž bylo pronajato deset vozů s pohonem 4x4, aby na trase poskytovaly lékařskou asistenci. Méhari poháněl vzduchem chlazený dvouválec o objemu 0,6 litru s výkonem 29 koní.