Na nástupce Citigoe iV si ještě počkáme. Škoda chce nejdřív bráchu pro Enyaq iV

Co již párem slov naznačil šéf Škody Auto Thomas Schäfer v dřívějším rozhovoru pro ČT, to nyní doplňují další informace z rozhovoru britského Auto Expressu. Vedoucí muž Škody je tedy pro nápad přivést do nabídky české automobilky další malý elektromobil, fungující jako nástupce již neprodávaného Citigoe iV. A nikoho nepřekvapí, že základ by nová škodovka sdílela s Volkswagenem.

Jak se vyrábí elektrický Enyaq iV a Octavia na jedné lince? Škoda odhalila detaily

Jak už víme, sám Volkswagen vyvíjí malé dostupné elektrické auto na platformě MEB, prozatím označované jako ID.1. Jako sourozenec Volkswagenu by však nová nejmenší Škoda nebyla opět přeznačkovanou kopií. „Pokud máme k dispozici platformu, určitě bychom na jejím základě něco chytrého vymysleli – a výsledek by nepochybně vypadal zcela jinak,“ uvedl Schäfer.

Zatímco tedy podobnost Škody Citigo iV a sourozence VW e-up! byla naprosto zřejmá, u novinky by zřejmě Škoda pokračovala vlastní cestou, podobně jako u Enyaqu iV. Přestože české elektrické SUV sdílí základní techniku platformy MEB s VW ID.4, výsledná auta se po designové stránce zásadně liší, a to z určité časti rovněž v interiéru.

V Česku už koupíte VW ID.3 s dojezdem 542 km. Nevyhnul se však kompromisům

Schäfer každopádně zmínil, že na elektrický městský model bychom si počkali nejspíš do poloviny této dekády. „Největší zaměření automobilky teď padá na další model umístěný pod Enyaqem, to je naší hlavní prioritou, až poté bychom se s koncernem zabývali vývojem třeba vozu do města,“ dodal.

Kromě náznaků příchodu elektrického crossoveru Škody, který by nejspíš sdílel techniku s podobně zaměřeným VW ID.2, nakonec Schäfer uvedl i myšlenku elektrického sedanu/liftbacku na úrovni Octavie. Zde ale mluvíme o potencionálním vývoji modelové řady mladoboleslavské automobilky po roce 2025.

V galerii Škoda Citigoe iV a Eynaq iV.