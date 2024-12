Na mostecký okruh najela těžká technika. Nejpomalejší kolo v historii však nečekejte

Vedení mosteckého závodního okruhu je stále čilé a nezahálí. Po sezóně tak na dráhu vpustilo válce a asfaltéry pro další úpravy povrchu a okolí tratě. Poslední rozsáhlé stavební úpravy zde proběhly v roce 2021, kdy se závodní okruh připravoval na zařazení závodu superbiků do svého kalendáře.

Tehdy si stavební úpravy vyžádaly investice ve výši patnácti milionů korun. Mistrovství světa superbiků WorldSBK se zde bude konat i v příštím roce, a to od 16. do 18. května. Dále se v příštím roce můžete těšit na mezinárodní mistrovství Německa motocyklů, šampionát Formula Student a samozřejmě i na Most Classic, který proběhne v říjnu.

Fotografie z aktuálních stavebních úprav si můžete prohlédnout v galerii. Na sociálních sítích k tomu okruh uvedl: „Právě probíhá pokládka nového asfaltu v několika klíčových zatáčkách, aby byla trať ještě rychlejší a bezpečnější“. Tak schválně, jak se to projeví na časech.