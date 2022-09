Na Hyundai i20 N si počkáte i dva roky. Vyplatí se to, další možná nebude, i když se za něj tvrdě bojuje

Budoucnost rychlých hatchbacků je nejistá a jejich trh se zmenšuje. Elektromobilita ohrožuje také novou generaci i20 N.

Hyundai i20 N je skvělý malý hot-hatch, který si velmi dobře vede zejména v Evropě a Austrálii. Zákazníci jsou ochotni si počkat i dva roky na dodání. Vzhledem k tomu, že se nachází uprostřed životního cyklu, divize N již pracuje na faceliftu. Dlouhodobý výhled modelu je ale nejistý, přestože bývalý šéf divize N a současný technický poradce Hyundai Albert Biermann tvrdě bojuje za druhou generaci. V cestě mu ale stojí mnoho překážek.

Předně, evropský trh stále tíhne k crossoverům a SUV, což se odráží na postupném zmenšování trhu s rychlými hatchbacky. To nakonec nemusí být úplně špatně. Do dění následujících let ale výrazně promlouvají sklony k elektromobilitě. Biermann však chce udržet i20 N v tradiční podobě se spalovacím motorem.

Současný čtyřválec o objemu 1,6 litru je připravený splnit normu Euro 7, ale mnoho lidí již touží po elektromobilu. Jenže kvůli vysokým výrobním nákladům by se i20 N na baterie cenově dost vzdálila konvenční verzi a je otázkou, zda by to klienti akceptovali. Teoretickým řešením je nabízet obě varianty vedle sebe s tím, že elektrická i20 N by byla dostupnější alternativou k modelu Ioniq 5 N.