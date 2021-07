Na Festivalu rychlosti se ukáže Mini s motorem V8. Jeho stavba trvala několik let

Když může Aston Martin nacpat do mrňavého Cygnetu motor V8, proč by to samé nešlo i v případě Mini Cooperu? Tento projekt osmiválcového hatchbacku, který se představí na Festivalu rychlosti v Goodwoodu (8. až 11. července), však nepochází od samotného Mini či mateřského BMW, ačkoliv tuto rodinnou spojitost zde najdete.

Za projektem stojí firma Powerflex. Britský specialista na podvozkové díly se rozhodl k propagaci odvážným způsobem a pod kapotu Mini nasadil čtyřlitrový osmiválec S65 od BMW, který byste originálně našli v BMW M3 generace E90. Jak byste ovšem čekali, umístit do prostoru původního čtyřválce podélně situovaný osmiválec nebylo vůbec jednoduché.

Nový koncept Mini řídit vůbec nemusíte. Sází na atmosféru a posezení s přáteli

Části podlahy a přepážka kabiny Mini musely být zesíleny a přepracovány, přičemž nový motor a zadní diferenciál teď sedí na upravených pomocných rámech ze Subaru Impreza STI. Zakázkově byla vpředu vytvořena i nová konfigurace nápravy McPherson. Tyto a další modifikace přitom byly provedeny bez zásahů do originálních proporcí Mini (kromě širšího rozchodu kol).

Zvenku tak nelze poznat, že upravenému Mini pohání zadní kola osmiválec. Z M3 pak pochází i původní DCT převodovka. Ve výsledku má hatchback pod kapotou 420 koní (309 kW) pracujících s pohotovostní hmotností 1300 kg. Tvůrci už neříkají vozu Mini, odteď se výkonný prcek jmenuje Vini.

Nové BMW 2 Coupé oficiálně: Klasika je zpět! Šestiválec žije, manuál bohužel ne

Vnitřek Viniho připomíná klasický závoďák. Nová jednoduchá palubní deska a multifunkční volant jsou z karbonu, nový je také box pedálů, nechybí tu skořepinové sedačky, ochranný rám a zbytek interiéru je takzvaně „vykuchán“.

Powerflex uvádí, že práce na projektu trvaly celkem čtyři roky. Přesněji se potom jedná o společnou kolaboraci britské asociace trhu s aftermarket díly – členy jsou tak i další známé firmy z oboru jako třeba ED Motorsport, Litchfield Motors, Bilstein UK, Forge Motorsport, Cobra a mimo jiné i Racelogic.