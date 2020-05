Na elektrické superauto si Ferrari nechává čas. Konkurenci v oboru prý nemusí řešit

Až bude technologie dostatečně sofistikovaná pro využití v superautě, poté Ferrari uvede svůj plně elektrický model. Aspoň takto vyhlíží elektrickou budoucnost obchodní šéf italské automobilky Enrico Galliera.

Dříve už přitom unikly patentové nákresy schéma modelu, jehož pohon zajišťovala čtveřice elektromotorů (jeden pro každé kolo). Galliera však nevidí příchod elektrického Ferrari dříve než za pět let. Případnou konkurenci například od Rimacu, Lotusu nebo Pininfariny – značek již plně soustředěných na elektrická superauta – pak Ferrari neřeší.

„Je zde pár rivalů, kteří vstupují na trh s novou technologií, kterou budeme určitě sledovat. Bude to ale problém pro Ferrari? Nemyslím si, jelikož Ferrari míří na vlastní úzkou cílovou skupinu,“ uvedl Galliera britskému Autocaru.

„Opravdu se domníváme, že technologie baterií ještě není dostatečně vyvinutá pro potřeby superaut,“ upřesnil Galliera. Podle něj Ferrari jednoduše nevěří, že by se technika elektrického pohonu v nejbližších letech vyvinula na takovou úroveň, aby se vyrovnala požadavkům italské automobilky.

Ferrari si chce navíc pojistit, že na trh přivede něco opravdu nového a jeho elektrické superauto bude lídrem nových technologií. Na druhou stranu Galliera potvrdil, že uvedení hybridního supersportu SF90 Stradale ukázalo jasný zájem klientely Ferrar rovněž o elektrifikované modely. „Někteří naši zákazníci si jízdu čistě na elektřinu vychvalují, když ráno potichu odjíždějí z domu,“ dodal.

Jak by ovšem Ferrari řešilo zvukový požitek, který je pro vozy značky tak důležitý, zatím Galliera neví. „Je to velmi zajímavá otázka a na řešení tvrdě pracujeme, ale zatím nemohu říct, zda jsme našli či nenašli tu správnou cestu. Až přijde čas [na elektrické Ferrari], odpověď určitě najdeme – a mohu vás ujistit, že to bude elegantní řešení,“ zakončil.