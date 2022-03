Na dně Atlantiku skončilo 15 vzácných Lamborghini. Už nevyráběný model se kvůli tomu vrátí na výrobní linku

15 supersportů je vzhledem k celkovým ztrátám jen kapkou v moři, ale ne když je jejich produkce již ukončena.

Od konce tragédie, která se stala lodi Felicity Ace při plavbě z německého Emdenu do Davisville v USA, už uběhly dva týdny. Nákladní loď zachvátil šest dní po vyplutí požár, který se nedařilo uhasit. V nákladovém prostoru se nacházelo 3965 vozů značek Porsche, Bentley, Audi, Volkswagen a Lamborghini.

Posádka byla naštěstí v pořádku evakuována, ale náklad je navždy ztracen. Ohořelá loď se totiž při pokusu o odtažení nahnula na bok a šla ke dnu. Všechna auta jsou tak zničena. Co bude dál? Audi nahradí všechny vozy co nejdříve, jedná se o 1800 kousků. Ředitel Bentley Adrian Hallmark pak uvedl webu Automotive News, že pro polovinu vozů ztracených na lodi našli náhradní řešení a druhou dodají do konce roku 2022.

Krušné chvíle zažila automobilka Lamborghini. Na palubě měla totiž pětaosmdesát aut, z toho patnáct modelů Aventador ve finální edici Ultimae, která debutovala v létě loňského roku. Celkem se mělo vyrobit 350 kupé a 250 roadsterů. Po vyrobení posledního kusu se měla linka vozu uzavřít a čekat na nástupce, zřejmě s hybridním motorem V12.

Stephan Wilkenmann nyní prohlásil, že produkce modelu Aventador bude obnovena a všech zbylých patnáct kusů se skutečně vyrobí. Nakonec jich tedy vznikne 615, jen patnáct je přibližně 220 námořních mil od Azorských ostrovů. Záchranné lodě na místě sice jsou, ale auta je samozřejmě nezajímají, důležité je hlídat znečištění od dvou tisíc tun paliva a oleje.