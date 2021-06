Na Autodrom Most najela těžká technika. Úpravy kvůli superbikům stály 15 milionů

Na Autodrom Most, jeden z nejznámějších českých okruhů, v uplynulých dnech vyrazila těžká stavební technika. Nešlo však o nějaký zvrácený závod, ale o důležité stavební úpravy, které okruh připravily na závodní víkend mistrovství světa superbiků, které do České republiky zavítá o víkendu 6. až 8. srpna.

Investice do úprav si vyžádala více než 15 milionů korun. „Po rozhodnutí uspořádat ve spolupráci s Automotoklubem Most tento závod jsme po konzultaci s komisaři Mezinárodní federace motocyklistů FIM přistoupili k zásadním zásahům do prostoru závodního okruhu tak, aby byl maximálně bezpečný pro jezdce i diváky,“ uvedl sportovní ředitel společnosti Autodrom Most Jindřich Hrneček.

Na cílové rovince, v úseku zhruba dvou set metrů, bylo nutné vyfrézováním vyrovnat nerovnosti v podélné ose dráhy. Na rozšíření únikových zón pak bylo potřeba 4500 tun kačírku, což znamenalo zhruba 150 plně naložených náklaďáků. Nákladní auta se na okruhu střídala ve dvacetiminutových intervalech a vše přesunutí materiálu se muselo vejít do pěti dnů. Vedle navážení kačírku bylo nutné přemístit zhruba 5000 tun hlíny a zeminy.

Jízdní profil dráhy zůstal takřka beze změn. Jiná je teď třeba úniková zóna v předposlední zatáčce. „Z dřívější klesající tendence zóny se stala zóna úniková, která má pozitivní sklon kolem pěti procent. To zajistí, že zóna je nyní mnohem efektivnější. Tímto zásahem zmizela i původní asfaltová cesta, která se v minulosti používala například pro vjezd účastníků cyklistického Závodu míru. Náročné práce se podařilo zvládnout za pomoci místních dodavatelů za jeden týden, což je heroický výkon,“ popsal Jindřich Hrneček.

Pro větší bezpečnost se pak na okruh instalovaly pěnové vaky italské výroby s homologací FIM v celkové délce 550 metrů. V okolí dráhy pak vznikne ještě 22 nových výřezů pro případné odtažení havarovaných motocyklů. Obrubníky podél trati, startovní rošt a cílovou čáru pak čeká nátěr novou homologovanou kontrastní barvou.

Rozšíření se dočká i technické vybavení trati. Počet časosměrných smyček se rozšíří ze sedmi na deset. Ze dvou na čtyři se zvýšil také počet mezičasů. So hledem na měření maximální rychlosti superbiků se změnila i tato technika.