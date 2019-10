Na Alibabě najdete zajímavý sporťák neznámé značky. Už jsme ho někde viděli

Při brouzdání na serveru Alibaba narazíte na neuvěřitelné množství věcí. Popravdě není v lidských silách vidět celý sortiment tohoto webu, který zastřešuje tisíce firem a miliony, možná i miliardy produktů. Ať už chcete bublifuk, květináč, kytaru, traktor, jeřáb, plyšáka nebo třeba lampičku. Na Alibabě najdete všechno.

Samozřejmě včetně automobilů. Velké oblibě se tady těší elektromobily, kde opět platí, že fantazii se meze nekladou. Najdete tu opravdu všechno, od golfových vozíků až po velká SUV. Mezi těmito vozy jsme ale našli něco unikátního. Něco, co vzbudilo naši zvědavost.

V nabídce je totiž i celkem pohledný a velmi výkonný sporťák, který trochu překvapuje cenou 3.337.000 Kč. Zprvu vypadá jako záhadný neznámý, protože na Alibabě se některé produkty zdají jako anonymní, ale stačí chvíli pátrat a našli jsme, odkud vítr vane. Výrobcem je jistá firma Zibon Electric Vehicles z čínské prefektury Čen-ťiang.

Zabývá se výrobou elektrických aut, autobusů, skútrů nebo golfových vozíků. Mezi významné modely patří třeba ZBEX 360, středně velké SUV o výkonu 80 koní a dojezdem 300 kilometrů na jedno nabití. V přepočtu jej koupíte za cenu od 354.000 Kč. Sportovní vůz je ale mnohem zajímavější.

Jmenuje se Super Deer a za jeho specifikaci by se nemusela stydět nejedna prémiová automobilka. Dvoudveřová karoserie má skelet z hliníku a s rozvorem 2650 mm nabízí prostor hlavně pro dvoučlennou posádku (pro čtyřčlennou jen nouzově). Nezdá se, že by řidič seděl v nějakém holobytu. Je tu připojení pro chytrý telefon, multifunkční volant nebo velký infotainment. Na fotografiích vidíme i druhou verzi s digitálním přístrojovým štítem a větším infotainmentem.

K pohonu slouží elektromotor o výkonu 300 kW (408 koní) a s točivým momentem 525 N.m. 1920 kilogramů vážícímu autu to stačí ke stovce za 4,6 sekundy a maximální rychlosti 225 km/h. 63kWh lithium-iontová baterie stačí k ujetí 300 km. Na 80 % své kapacity se na rychlonabíječce dobije za 45 minut a výrobce slibuje minimální životnost 2000 nabíjecích cyklů.

Za 19palcovými koly s pneumatikami o rozměrech 245/45 R19 se ukrývají odvětrávané kotouče. Vedle toho, že vzadu se nachází víceprvková náprava, však další informace o voze nemáme. Výrobce jsme kontaktovali pro více informací, ovšem bohužel zatím bez reakce. Na Zibon Super Deer ale dostanete záruku na 100.000 kilometrů.

„Super jelen“ slouží jako zajímavá ukázka toho, co všechno v tomto uzavřeném světě nazvaném Čína vzniká. Jde samozřejmě o jeden příklad z tisíců dalších, ale dokázal by vás vůz přesvědčit, abyste do něj těch 3.337.000 Kč dali? To je totiž cena za nové Porsche 911.

Jenže to není vše. Tento vůz vyrábí i čínská společnost Qiantu pod názvem K50. Na konci loňského roku se spojila s americkou společností Mullen Technologies a auto se chystá na severoamerický prodej pod názvem Mullen Qiantu K50.

Má stejné rozměrové parametry, ovšem pohonné ústrojí je trochu odlišné. Dvojice elektromotorů zde dává 320 kW a 680 N.m. Baterie se zvětšila na kapacitu 78,84 kWh a dokáže vydržet až na 510 kilometrů jízdy.

*na stránkách Alibaby najdete tento automobil i s cenovkou od 25.000 dolarů. Podle všeho jde ale o menší elektromobil stejné společnosti se stejnými fotografiemi.