Muzeum Porsche chystá velikonoční program pro děti. Budou lovit vajíčka a profík je naučí fotit

Německá značka vychází ve svém továrním muzeu vstříc dětem celoročně. V expozicích najdou speciální panely a aktivity přizpůsobené svému věku a všechny zajímavosti jim mohou ukázat maskoti Tom Targa a Tina Turbo. V období velikonoc si Porsche připravilo speciální komentované prohlídky s těmito populárními postavičkami, spojené s hledáním vajíček a odhalováním tajemství o různých významných modelech – malým návštěvníkům se například velmi líbí „růžové prase,“ čili závodní 917/20, známé z Le Mans ročníku 1971. Na tyto prohlídky děti obdrží rukavice, v nichž si smí na vystavené exponáty opatrně sáhnout, což dospělí nemohou.

Velikonoční prohlídky začínají v otevíracích dnech ve tři odpoledne v němčině a o 15 minut později v Angličtině. Doporučeny jsou pro děti od pěti let, buď jazykově zdatné, nebo s rodiči, kteří jsou schopni výklad překládat. Dále Porsche připravilo fotografické workshopy v termínu od 26. do 28. března. Konají se mezi 9:30 a 12:30 pro děti ve věku osm až deset let, odpoledne mezi jednou a čtvrtou pak pro věk 11 až 13 let.

V rámci těchto kurzů se bude dětem věnovat známý profesionální fotograf Micha Pawlitzki, který jim vysvětlí a ukáže vše o kompozici, světle, odrazech, geometrii a barvách. Děti si mohou přinést vlastní foťáky, nebo si jeden půjčit na místě i s paměťovou kartou za 20 euro na den.

Při návštěvě s dětmi doporučujeme využít rodinné vstupné za 28 euro, platné pro rodiče a až tři děti (do 18 let). Jeho součástí je celodenní parkování, vstup do muzea a také knížka aktivity Porsche 4Kids Explorer Book. Nově je k dispozici i rodinné vstupné pro jednoho dospělého a až pět dětí, a to za 16 euro.