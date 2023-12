Muzeum Ferrari v Maranellu zve na novou výstavu. Je o zlaté éře závodění a uvidíte dosud nepublikované věci

Okruh v italské Modeně se používal od 50. let až do poslední motocyklové Grand Prix v roce 1976. Dle Ferrari to byla léta vášnivého nadšení pro motoristický sport a právě toto místo bylo již tehdy významným centrem a přitahovalo zájem jezdců, umělců, herců a aristokratů fascinovaných exkluzivitou vozů.

Aerautodromo di Modena byl otevřen 7. května 1950, aby uspokojil potřeby místních výrobců automobilů, kteří hledali místo pro své sportovní a testovací aktivity. V oblasti mezi ulicemi Via Emilia a Strada Formigina se na okruhu konalo mnoho sportovních a klubových akcí, při nichž se ladily vozy před nejnáročnějšími soutěžemi, jako byly Grand Prix, Mille Miglia a Targa Florio, a zapojovali se do nich odborníci i nadšenci se společnou radostí z jízdy na rychlých motocyklech a automobilech. Probíhala zde také letecká činnost.

Výstava prostřednictvím sbírky mimořádných snímků a dosud neviděného archivního videoobsahu vypráví příběh okruhu v Modeně, jemuž se pro jeho tehdejší mezinárodní význam přezdívalo "malé Indianapolis", a to i díky častým účastem jezdců, celebrit a nejpopulárnějších značek té doby. Kromě bohatého historického obsahu budou mít návštěvníci Muzea Enza Ferrariho možnost obdivovat dvě ikonická Ferrari: model 166 MM z roku 1948, jehož různé verze od 50. let byly testovány před závody právě na tomto okruhu v Modeně, a model 315 S z roku 1957, který na této trati absolvoval své první testy předtím, než s Pierem Taruffim vyhrál poslední závod Mille Miglia.