Muzeem Škoda se v sobotu prožene přes 150 veteránů. Přijďte se na nás podívat!

Dnes minutu po poledni startuje z německého Cvikova 1. etapa veteránské rally Sachsen Classic. Této prestižní soutěže se tradičně účastní i naše domácí automobilka Škoda. My budeme u toho. Já budu řídit Škodu 1100 MBX De Luxe a navigátora mi bude dělat Tomáš Hadač z časopisu Svět Motorů.

Letošního již 18. ročníku této soutěže se vedle nás zúčastní ještě čtyři historické vozy týmu Škoda Classic. Budou to Škoda Felicia z roku 1962, dvě Škody 110 R (roky 1971 a 1972) a také otevřený závodní speciál Škoda 1100 OHC Roadster z roku 1957, který je jedním z pouhých dvou exemplářů. Vznikl pro Le Mans, ale politická situace mu to tehdy neumožnila.

Čeští fanoušci veteránů mají možnost vidět závod na vlastní oči, aniž by opustili hranice. Část se totiž jede i u nás. Vůbec poprvé se ale Sachsen Classic podívá i do Mladé Boleslavi. V sobotu 21. srpna vyrazíme na 321 km dlouhou etapu nazvanou 120 let Škoda Motorsport, která se z velké části odehraje na území Česka. Mapu najdete v galerii.

V polovině etapy, zhruba okolo jedenácté hodiny, nás čeká zastávka ve výrobním závodě automobilky Škoda v Mladé Boleslavi a okolo tamního muzea. Přehlídka více než 150 veteránů bude možná mezi polednem a druhou hodinou. Pak už zamíříme zpět do Drážďan, kde nás čeká konec závodu. Celkově ujedeme během třech dnů 685 kilometrů.

„Účast na Sachsen Classic je pro nás již nejen tradiční, ale i srdeční záležitostí. Každý rok se snažíme startovní pole obohatit atraktivními modely z naší historie a letos tomu není u zvolené pětice jinak,“ říká Andrea Frydlová, vedoucí Škoda Muzea v Mladé Boleslavi a dodává, „Jsme moc rádi, že si účastníci dosyta užijí i zajímavou trasu na českém území, která je poprvé v historii tohoto závodu zavede přímo do Mladé Boleslavi. Právě tato sobotní etapa s názvem ‘120 let Škoda Motorsport’ je také důstojným připomenutím významného jubilea, které v tomto roce slavíme.“