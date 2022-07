Muž se zákazem řízení přilepil na motocykl světlo izolepou a vyrazil k soudu. Policejní honička v Praze je jako z akčního filmu

Tohle je minimálně na zfilmování během nějaké satirické minisérie. Tento řidič skutečně poznal, co je to ironie osudu.

Řidiči mohli být v úterý odpoledne na Strakonické ulici v Praze svědky skutečné policejní honičky. Řidič motocyklu neměl svůj stroj již na pohled v dobrém technickém stavu, čemuž nasvědčovala zadní svítilna vytištěná na papíře a přilepená k motocyklu izolepou. Policisté jej chtěli proto zkontrolovat, ale řidič začal ujíždět.

Řidič motocyklu začal jednat agresivně a během ujíždění způsobil dvě dopravní nehody. Druhá nehoda jeho rebélii však ukončila, protože čelně narazil do policejní hlídky, která se do honičky také zapojila a šikovně mu nadjela. Po zadržení řidič odmítl provedení testu na drogy. Poté bylo zjištěno, že mu byly uděleny již tři zákazy řízení až do roku 2024.

Navíc se jedná o 17x soudně trestaného recidivistu. Ironií osudu je, že svůj úterní výlet vysvětlil tím, že zaspal a potřeboval se dostat včas k soudu. Ten se konal kvůli tomu, že byl již dříve chycen, když řídil, ač měl řízení zakázané. Soud ten den tedy stihl a ten mu uložil dvacet měsíců odnětí svobody nepodmíněně.