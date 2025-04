Muž, který nakreslil legendární škodovky, uklidňuje: Do aut se vrátí prvky, které máme tak rádi

Magazín The Drive měl nedávno možnost promluvit si s Lucem Donckerwolkem na autosalonu v jihokorejském Soulu. Belgický automobilový designér, který mimochodem stojí i za prvními generacemi Škody Fabia a Octavia, nastoupil na vedoucí tvůrčí pozici u Hyundai v roce 2017, když nahradil Petera Schereyra. Novináře ujistil, že analogové ovladače v autech neřekly poslední slovo, i když po premiéře nového infotainmentu Hyundai s obří obrazovkou se může zdát, že značka preferuje ovládání přes displeje.

„Dočkáme se návratu analogu a zmenšení obrazovek – ale bude to trvat jednu nebo dvě generace, protože lidé mají jednoduše řečeno své telefony a v nich vše, co potřebují,“ uvedl belgický designér. „Můžete se synchronizovat s autem, ale většina lidí stále využívá své telefony pro navigaci a další funkce,“ upřesnil Donckerwolke.

„Od doby, kdy Steve Jobs dokázal změnit naše životy díky iPhonu, dnes neexistuje žádný jiný telefon nebo komunikační zařízení, které by nebylo obrazovkou. Je to ideální, protože díky tomu, že máte jen jednu obrazovku, ušetříte náklady na mechanice. Nepotřebujete mechaniku pro tlačítka a ovládací prvky, ale zároveň mají lidé rádi analogovou interakci. Myslím, že dnes jde především o rovnováhu mezi správnými obrazovkami, které vám poskytnou informace v dostatečné velikosti, abyste se na ně mohli podívat a zároveň se soustředit na řízení.“

„Zároveň však musíme zajistit, aby vás obrazovky nenutily vstupovat do podnabídek pro operace, které dříve vyžadovaly pouze jedno stisknutí tlačítka. Vždycky jde o to, abychom to nepřehnali. Pokud se spoléháte pouze na obrazovky, vzdalujete se od toho, abyste měli ruce na volantu a oči na silnici. Pro mě je nejdůležitějším faktorem bezpečnost,“ sdělil Donckerwolke magazínu The Drive.

„Záleží také na typu vozidla. Běžné vozy budou převážně využívat obrazovky ještě několik generací. Jednodušší vozidla budou mít možnost „přineste si vlastní zařízení“ (jako obrazovky budou fungovat připojené telefony uživatelů) a luxusní vozy budou mít určitě obrazovky, ale bude jim sekundovat hlasové ovládání. Uvidíte menší závislost na velkých obrazovkách,“ uzavřel šéfdesignér Hyundai.