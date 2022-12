Munro Mk_1 je nový elektrický pracovní nástroj. Drsňák na žebřinovém rámu jede maximálně 87 km/h

Munro Vehicles zahájí dodávky ručně kompletovaného pick-upu už příští rok. Jde o drsný pracovní nástroj.

Pokud hledáte elektrický pick-up je už nyní na trhu řada alternativ. Ford F-150 Lightning, GMC Hummer, GMC Sierra EV, Rivian R1S, stačí si jen vybrat. K tomu lze přičíst ještě velké množství přestaveb ikonických vozů, jako například Land Rover Defender. Problém je, že žádný z nich není opravdu tvrdým dříčem a předělaný „lanďák“ stojí tolik, že ho určitě nebudete tahat do lesa.

Možnou odpověď na zapeklitou otázku přináší skotská automobilka Munro Vehicles fungující od roku 2019. Sice ještě nedodává vozy na trh, ale ve finální fázi vývoje má hned dva modely, stvořené pro náročnou práci. V srpnu jsme vám ukázali schopný off-road na vysokém podvozku nesoucí strohé označení EV. Ani v případě nově navrženého pick-upu tvůrci moc kreativity nepobrali, ale o tu asi moc nejde.

Pick-up Mk_1 na první pohled zaujme silně hranatými tvary, jež oceníte v náročném terénu. Vizuálně silně připomíná produkty Bollinger. Základem vozu je žebřinový rám z pozinkované oceli o síle 5 mm. Elektromotor s axiálním magnetickým tokem je umístěn mezi předními sedadly pro dosažení ideálního rozložení hmotnosti v poměru 50:50. Pohonnou soustavu doplňuje standardně dodávaný centrální diferenciál s uzávěrkou, ale případně můžete mít extra uzamykatelné diferenciály pro přední i zadní nápravu kombinované s dvourychlostní převodovou.

Výsledkem kompaktního pohonu jsou mimořádné hodnoty světlé výšky 480 mm a nájezdových úhlů 84 a 51 stupňů. Přidejte k tomu přejezdový úhel 148 stupňů i schopnost zdolat brod o hloubce 80 cm a na cestě potkáte jen málo překážek, které vás dokážou zastavit.

Stejně oslnivé jsou údaje užitné hodnoty. Mk_1 má nákladovou plochu určenou k přepravě europalety s nákladem vážícím 1000 kg a utáhne přívěs o hmotnosti 3500 kg. Jelikož jde o elektromobil, asi vás bude zajímat, jak dlouho vydrží mimo zpevněné silnice. Výrobce uvádí, že v terénu je schopen operovat až 16 hodin. Záleží hlavně na tom, jestli vyberete základní 61kWh baterii, nebo silnější 82kWh alternativu. Na ní ujede za běžných okolností kolem 300 kilometrů.

Nabíjení stejnosměrným proudem je možné do výkonu 100 kW, kdy doplníte baterii z 15 na 80 procent za 36 minut. V případě střídavého proudu vstupuje do hry 22kW palubní nabíječka, která to z 15 na 100 procent zvládne za tři hodiny. Dobrou zprávou je, že výrobce dává záruku 80 procent kapacity po osmi letech používání a ujetí 161.000 kilometrů.

Také si můžete zvolit, jakou sílu potřebujete, protože Mk_1 se dodává s elektromotorem o výkonu 220 nebo 280 kW. Pro svůj pracovní den tak můžete mít palebnou sílu v podobě 700 N.m okamžitého točivého momentu a v případě verze Performance pokoříte z klidu stovku za 4,9 sekundy. Jelikož jde o užitkový vůz počítejte s omezovačem na 87 km/h.

Ruční výroba Munro Mk_1 je na spadnutí, protože první vozy budou zákazníkům dodány už příští rok. Pětidveřová verze se stejným počtem sedadel a 130palcovým rozvorem vyjde v přepočtu na 1.425.000 Kč bez DPH.