Mulliner si pohrál s prodlouženým Bentley Mulsanne. Úžasný výsledek si užijí jen v Číně

Mulliner, divize automobilky Bentley, si vzala do dílny patnáct kousků archaické limuzíny Mulsanne s prodlouženým rozvorem. Pokud děláte řidiče někomu movitému, tak ten telefon zase položte. Všechny vozy jsou totiž určeny pro čínský trh. Je to logické, Čína nyní zažívá extrémní ekonomický boom a bohatí občané se rádi uspokojují evropskými limitkami. To nám ale nebrání v tom, abychom se na ně podívali.

Bentley je již tradičně decentní a k tiskovým zprávám přistupuje s gentlemanskou rozvážností. Technickými daty nehýří. Oproti standardnímu modelu Mulsanne nabízí „Extended Wheelbase“ bohatší prostor pro cestující vzadu (rozvor 3266 vs. 3516 mm). Vlajkovou loď Bentley nabízí Mulliner ve dvou barevných provedeních. První je černé Onyx s modrým nádechem a druhé temnější Black Velvet.

Obě mají ručně malovanou zlatou linku na boku, stejně jako je tomu u vozů Rolls-Royce. Kontakt s vozovkou mají na starosti typická 21palcová kola se čtrnácti paprsky. Největší rozdíl oproti standardní verzi je patrný na přední masce a jejím mřížkování.

Po otevření dveří posádku vítá logo Mulliner na prazích a vyšité na sedadlech. Na pravé straně palubní desky se nachází silueta Londýna. Interiér je k mání v barvách Newmarket Tan, Fireglow a Shortbread. Všechny jsou s kontrastním prošíváním. Vozy si čínští zákazníci již mohou objednávat.