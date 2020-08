Mulliner již vyrábí památeční Bentley. V pořadí má silniční jachtu pro smetánku

Bentley a motorsport jsou nerozlučná dvojka. V posledních letech to možná tak na první pohled nevypadá, ale je to fakt. Své dědictví se automobilka rozhodla v poslední době několikrát poctít. Nejdřív se vyškrábalo na trati Pikes Peak s SUV Bentayga v rekordním čase a potom si to ještě jednou střihla s grand tourerem Continental GT.

Za volantem byl automobilový závodník Rhys Millen, Na začátku loňského prosince se pak automobilka rozhodla, že jízdu svého luxusního kupé oslaví speciální limitovanou edicí, které bude čítat patnáct aut. Vozy Pikes Peak Continental GT by Mulliner staví zakázková divize značky.

Nyní se po téměř devíti měsících vyrobil první kousek. Vyznačuje se signifikantním zeleným lakem karoserie. Ve stejné barvě jsou pak i brzdové třmeny a nápisy na pneumatikách. Přední masku zdobí číslice 100, která odkazuje na loňské významné výročí značky. 35 procent zákazníků si přálo i původní závodní polepy.

Vnitřek je pokrytý Alcantarou se zeleným prošíváním. Motor zůstal nedotčen, stejně jako tomu bylo při rekordní jízdě. Jednotka W12 tedy produkuje výkon přes šest set koní a 900 N.m točivého momentu. Stovku vůz zvládne za 3,7 sekundy a maximální rychlost činí 333 km/h.

Mulliner má teď opravdu dost práce. Na konci minulého měsíce představil v Saint-Tropez ještě Continental GT Mulliner Convertible, luxusní kabriolet, který je typickou silniční jachtou. Pod kapotou je dvakrát přeplňovaný osmiválec, se kterým může jet až 318 km/h.