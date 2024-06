MS Superbiků opět míří na Autodrom Most. Na startu bude až pět českých jezdců

Mistrovství světa superbiků se na Autodromu Most pojede už počtvrté, a to v termínu 19. až 21. července. Závod bude letos šestou zastávkou světové série a do České republiky se přesune z anglického Doningtonu. Na trati se letos představí opět i čeští jezdci. Velký otazník však visí nad nejúspěšnějším z nich. Petr Svoboda má po pádu v Misanu zraněnou nohu a jeho start v Mostě je v ohrožení.

V kategorii WorldSSP300 budou startovat Filip Novotný (Accolade Smrz Racing BGR) a na divokou kartu pojede Daniel Tureček. V kategorii WorldSSP se můžeme těšit na Ondřeje Vostatka (PTR Triumph) a s divokou kartou také na Filipa Feigla.

Závodní víkend nabídne také bohatý doprovodný program. V pátek se uskuteční novinka letošního ročníku - Ride Like a Pro, neboli zážitková jízda s Pepou Sršněm, který je ambasadorem českého kola WorldSBK. Zájemci si tak mohou vyzkoušet dráhu pod vedením zkušeného instruktora a zažít na vlastní kůži den z pohledu jezdce WorldSBK. V sobotu a v neděli se fanoušci mohou těšit na show stuntridera Martina Krátkého, autogramiády s jezdci, podiové show a další aktivity specifické pro šampionát WorldSBK.

Speciálním sobotním hostem bude český zpěvák Jan Smigmátor, který zazpívá českou hymnu před hlavním závodem. Po oba dny budou moci fanoušci, kteří dorazí na motocyklech, projet dráhu při společné spanilé jízdě na závěr každého víkendového dne. Program bude připravený i v přilehlém kempu Matylda, kam dorazí na setkání s fanoušky i někteří jezdci.

Vstupné je stejně jako vloni rozdělené do dvou základních variant. Vstupenka na Divácký svah je dostupnější variantou pro fanoušky, kteří chtějí primárně sledovat samotné závody. Vstupenka Divácký svah + Paddock, zahrnuje vstup do vnitřní části okruhu, kde se bude odehrávat hlavní část doprovodného programu. Nejlevnější vstupenky lze pořídit již od 450 Kč. Jednodenní vstupenka v předprodeji pak stojí 750 Kč resp. 1500 Kč se vstupem do paddocku.

VIP vstupenku lze pořídit za 5990 Kč a zahrnuje nejen vstup na divácký svah a do paddocku, ale i parkovné, občerstvení, pit walk, paddock tour a další aktivity. Pro fanoušky na motorkách je připravena vstupenka Motorkář, zahrnující parkování v areálu, šatnu na odložení motovybavení a možnost zapojit se do společné spanilé jízdy na kanci každého víkendového dne.