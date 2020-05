Movitá nemovitost? Australský karavan vypadá jako sci-fi chatička na kolech

Kultura mobilních domů u nás sice nemá takovou tradici jako třeba ve Spojených státech, kde tento druh neobvyklého bydlení tvoří celé čtvrtě či dokonce městečka, nicméně nejnovější návrh australského Studia Edwards ukazuje, že i český národ zamilovaný do klasického karavaningu by v „mobilhomu“ mohl najít zalíbení.

Pro nás naprosto neznámá firma Base Cabin chce právě na základě konceptu uvedeného studia rozjet produkci karavanu, který jako typický produkt svého druhu nevypadá. Místo obyčejné bílé škatule s polykarbonátovými okny a záclonkami Australané vyrobili něco, co připomíná spíše avantgardní mini-dům nebo chatu. Pochopitelně na kolech.

Podivně vypadající hranatá kreace by klidně mohla být součástí neviditelného bombardéru a rozhodně by zapadla mezi Sandcrawlery z Hvězdných válek, každopádně to, na co se díváte, je ve skutečnosti téměř plnohodnotné bydlení.

Base Cabin nabízí obytnou plochu téměř 15 metrů čtverečních a v rámci ní dostanete k dispozici ložnici s velkou postelí, koupelnu se sprchovým koutkem i toaletu, kuchyňku a najdete tu dokonce prostor pro relaxaci. Interiéru zkrátka nechybí nic důležitého pro pohodlné cestování, a to navzdory zvláštně zkoseným stěnám, které nejsou zcela samoúčelné, ale naopak částečně vylepšují aerodynamiku.

Poněkud neprakticky působí černá barva karavanu, jelikož bude nepochybně způsobovat přehřívání vnitřku, architekt Ben Edwards však toto řešení obhajuje. Nejedná se o barvu ale gumu, která byla dostatečně pružná, aby překryla atypický tvar a zároveň zajistila vodotěsnost celého mobilního stavení.

Base Cabin stojí na třínápravovém brzděném podvozku, tím ale naše znalosti o technické stránce domečku na kolech končí. Neznáme jeho hmotnost, spotřebu energií, ani jak firma vyřešila odkládací prostory. Připravte se však na to, že se australská chatka schopná transportu jako menší nemovitost i stojí. Základní cena je 99 tisíc australských dolarů, což násobeno aktuálním kurzem dělá téměř 1,6 milionu korun.