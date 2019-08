Motor 1.5 TSI má problém. Svolávací akce neprobíhá, o opravu musíte zažádat

Cukání a škubání při nezahřátém stavu se u přeplňovaného čtyřválce 1.5 TSI s manuální převodovkou koncernu VW zmiňuje již dlouhou dobu. Někteří majitelé tyto problémy uváděli již od chvíle, kdy byl motor v roce 2017 zařazena jako náhrada staršího 1.4 TSI. Až od letošního roku však VW oficiálně připustil možnou závadu a že pracuje na řešení, jak postižené vozy opravit.

Kdo by ale čekal oficiální svolávací akci, bude se mýlit. Ostatně problémovému chodu je vystaveno obrovské množství vozů od Volkswagenu, Škody, Seatu a Audi. Podle zdrojů webu Svolávačky.cz tak autorizované servisy tento problém řeší, na veřejnost se však tato informace dostala jen částečně.

„Autorizované servisy Škoda provádějí již od konce března 2018 úpravu softwaru řídící jednotky, která by měla popisovaný problém řešit. Nejedná se o klasickou svolávací akci, ale servisní kampaň, při které nejsou majitelé vozů výrobcem zváni do servisu dopisem. Úpravu provedou pouze tomu, kdo do autorizovaného servisu přijede z jiného důvodu, nebo o akci ví,“ upřesňuje web Svolávačky.cz.

Škubání motoru se má projevovat při jeho zahřívání, za teplot nižších než 70°C. K vyřešení problému je servisům doporučováno dobití akumulátoru, vypnutí všech elektrických přístrojů a následná aktualizace softwaru řídicí jednotky motoru.

Ani tento postup ale nemusí zpravidla problémový chod motoru opravit, jak zmiňují někteří majitelé, kteří aktualizaci softwaru řídicí jednotky motoru již prodělali. Škubání už prý není natolik zřejmé, ale přesto motor nepracuje hladce.