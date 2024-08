MotoGP se oficiálně vrací do České republiky! Na závody v Brně se můžeme těšit už příští rok

Nejprestižnější motocyklová série světa se konečně vrací do České republiky.

Naposledy se v Česku jelo MotoGP v roce 2020, tehdy za pandemie a prakticky bez diváků. Příští rok se ale série do naší země vrátí, na dnešní tiskové konferenci to oznámili zástupci promotéra šampionátu Dorna Sports, Autoklubu České republiky a Automotodromu Brno za účasti předsedy vlády České republiky, vedení samospráv a hlavního českého partnera závodu, skupiny Creditas.

Tradice MotoGP na Masarykově okruhu v Brně se přetrhla také kvůli nedostatku financí na zalistovací poplatek pro promotérskou společnost Dorna. Po mnoha jednáních však nyní zástupci Autoklubu ČR a Automotodromu Brno podepsali se společností Dorna Sports Memorandum o spolupráci, a to již od příštího roku. Umožněno to bylo díky přislíbené podpoře státu, Jihomoravského kraje nebo také města Brna.

„Jsme potěšení, že můžeme oznámit náš návrat do Brna. Tento legendární okruh s fantastickým profilem byl dějištěm mnoha nezapomenutelných momentů v dlouhé historii MotoGP. Už jsme tady mnohokrát zažili, jak svahy praskají ve švech vášní pro náš sport. Brno bylo několikrát rekordmanem v návštěvnosti všech Grand Prix šampionátu a jsme velmi rádi, že můžeme MotoGP opět přivézt našim fanouškům v Česku,“ uvedl CEO společnosti Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta pro Autoklub ČR.

„Závody silničních motocyklů mají na brněnském Masarykově okruhu tradici od 50. let minulého století. Jde o prestižní celosvětovou událost, která do České republiky a hlavně na jižní Moravu přivede desetitisíce návštěvníků, často ze zahraničí. Jsem moc rád, že se nám podařilo na tuto tradici navázat a Mistrovství světa silničních motocyklů se do Brna po pěti letech vrátí,“ uvedl premiér České republiky Petr Fiala.

Na financování se budou podílet veřejné i soukromé subjekty. Z veřejných prostředků by měla jít zhruba polovina. Hlavním českým partnerem závodu bude skupina Creditas. Termín podniku bude upřesněn v následujících týdnech po finalizaci kalendáře FIM pro rok 2025.