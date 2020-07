Motocykl, skútr a koloběžka v jednom? Češi s touto šíleností bodují i ve světě

Česká firma Kuberg se specializuje na výrobu lehkých elektrických motorek do terénu a dodává je už několik let do různých koutů světa. Nabízené stroje nejvíce připomínají klasické terénní motocykly pro motokros, jenže teď mají v plánu vyrábět něco šílenějšího - podivný hybrid motocyklu, skútru a koloběžky, a to samozřejmě s elektromotorem.

Nový stroj, který má každé kolo jinak veliké a při jízdě se na něm stojí, už existuje v podobě prototypů. V této fázi výrobce vyšel s nabídkou na crowdfundingový portál Indiegogo a zkusil, jaký bude zájem. Za stroj s názvem Kuberg Ranger si žádá minimálně čtyři tisíce dolarů (cca 93 tisíc korun bez daně), přesto se hned zpočátku kampaně sešlo několik zájemců a nyní už mají splněno na 147 %. Do konce kampaně zbývá ještě 35 dní.

Po technické stránce se jedná o terénní skútr s elektromotorem o výkonu 4, 8, 12 nebo až 14 kW. Napájí se z 48V Li-Ion baterie s kapacitou 24 Ah rozšiřitelné na dvojnásobek. Na jedno nabití se dá s výchozí baterií řádit hodinu při plném výkonu, při rozšířené kapacitě až dvě. Maximální rychlost stroje je 80 km/h a uveze až 100kg jezdce. Samotný stroj váží 50 kg.

Jenže, k čemu je to dobré? Skútr nemá homologaci a ani nesplňuje definiční podmínky elektrokola, takže se s ním nesmí do běžného provozu. Teoreticky s ním smíte jezdit jen na privátních tratích nebo stezkách. Díky bohatě dimenzovanému odpružení a vysokému podvozku se nelekne ani náročnějšího terénu, počítá se přitom s tím, že si na něm mohou jezdci i zaskákat.

V základní verzi nemá tento hybrid ani sedlo a připomíná tak nejvíce sportovní vodní skútr. Prostě se na něm jen stojí. V příplatkové verzi je však k dispozici i výklopné sedlo pro pohodlnější cestování na delší vzdálenosti. Zajímavostí je možnost dokoupit vozík, na který můžete naložit až 30 kg nákladu. Stroj by se tak mohl využít nejen pro zábavu, ale i při práci.

Protože se jedná už o zkušeného výrobce elektromotocyklů, nedá se očekávat, že by slíbené zboží nedodal a čekací doba není nijak dlouhá. Produkce odstartuje hned v srpnu po skončení kampaně a první dodávky budou připraveny v říjnu.