Mostem se prohnaly závodní tahače i Top Gear. Spanilá jízda byla zřejmě pěkně divoká

Milovníci motorsportu si o víkendu rozhodně přijdou na své. Mostečtí nadšenci se dočkali také tradiční spanilé jízdy.

O víkendu se na závodním okruhu Autodrom Most koná Textar Czech Truck Prix, jehož doprovází šampionáty NASCAR Whelen Euro Series a TCR Eastern Europe. Rozhodně tak bude na co koukat, pro více informací bychom vás odkázali sem. Jen o závodech to ale nebude, bohatý doprovodný program zahrnuje i vzácnou návštěvu z Anglie.

Součástí oslav 30. výročí Czech Truck Prix je totiž i britský Top Gear. Ten bude v sobotu a neděli vystavovat nejlepší sportovní auta letošního roku dle svého výběru. Zároveň v sobotu mezi vozy vybere vítěze a na místě bude také možné setkat se legendárním němým závodníkem Stigem. Těšit se bude možné i na spanilou jízdu po okruhu.

Jedna spanilá jízda už ale proběhla ve čtvrtek 1. září. V půl šesté večer se dvě desítky závodních aut a trucků sebraly ze zázemí okruhu a vyrazily do centra města Most. K jízdě se připojil také Top Gear se Stigem. Na Meeting pointu na parkovišti u pošty pak proběhla autogramiáda jezdců. Jak to na akci vypadalo se můžete podívat v galerii od Autodromu Most.