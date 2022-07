Most na ostrov Pelješac byl slavnostně otevřen. Jako první ho překonal hypersport s výkonem 1940 koní

Po patnácti letech od zahájení stavby je hotov most, který spojí chorvatskou pevninu s jižní částí země.

Jižní enkláva Chorvatska byla od zbytku státu na pobřeží Jaderského moře oddělena kvůli dvanácti kilometrům pobřeží, které po rozpadu Jugoslávie získala Bosna a Hercegovina. To až do nedávna představovalo problém kvůli nutnosti na chvíli opustit území EU a nechat se dvakrát zkontrolovat celníky – při cestě na jih bosenskými a poté opět chorvatskými, při cestě na sever v opačném pořadí. Chorvatsko má navíc od ledna roku 2023 vstoupit do Schengenského prostoru, kontroly a čekání na ně v kolonách by se tak zřejmě dále prodloužily.

Nová stavba měří 2400 metrů, na šířku má více než 20 metrů a vede 55 metrů nad mořskou hladinou. Problém s ní měla Bosna a Hercegovina kvůli bránění v přístupu na volné moře, most však vede v chorvatských teritoriálních vodách a naprostá většina lodí by pod ním měla snadno proplout. Cesta do města Korčula se díky němu zkrátí zhruba o hodinu, do Dubrovníku to sice bude kilometrově o něco dále, ale díky absenci kontrol by cestující měli dorazit do cíle dříve.

Most na ostrov Pelješac z 85 procent financovala Evropská unie, proto se na něm nesmí vybírat mýtné. Během slavnostního otevření se na něj vydal první vůz – chorvatský elektromobil Rimac Nevera s výkonem 1427 kW (1940 koní), řízený hlavním konstruktérem Matijou Renićem.