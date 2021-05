Morgany Plus Four a Plus Six mají po faceliftu. Poslechly zákazníky i novináře

Tradiční britská automobilka Morgan si pro své roadstery Plus Four a Plus Six přichystala omlazení. Řada vylepšení u těchto modelů vznikla tak, že si tvůrci vzali k srdci poznámky svých zákazníků a především novinářů. Nově tedy v obou modelech můžete mít lepší sedadla s mnohem pevnějším bočním vedením.

K mání jsou dvě verze - Comfort a Comfort Plus. U druhých se při ostrém režimu boční vedení sedadel pneumaticky přifoukne. Model Plus Six je má standardem a pro Plus Four jsou na přání. Sportovní režim pak bude měnit i zvuk, nově tu jsou totiž sportovní výfuky s klapkami, které na okresních silnicích troubí do okolí a ve městě umí být potichu.

Nový je pak také mechanismus střechy, který usnadňuje manipulaci. V rámci modernizace interiéru pak v obou modelech najdete i dvojici USB portů, lepší osvětlení v noci a zpožděné zhasínání předních světel při odcházení od vozu po jeho zamknutí. Omlazené modely je již možné objednávat.

Tyto dva modely Morgan pohánějí agregáty od BMW. Slabší Plus Four využívá čtyřválec o výkonu 190 kW (258 koní), který najdete třeba v novém BMW 330i. Plus Six má zase řadový šestiválec, který najdete třeba v BMW M340i xDrive, ale pohání i zadní kola v Toyotě Supra.