Morgan vylepšil modely Plus Four a Plus Six. Zákazník dostane větší komfort a už se nepřizabije

Tradiční britské sporťáky historických tvarů prochází pouhých 18 měsíců po premiéře podstatnou proměnou.

Vypadají jako sedmdesát let staré, přesto jsou zcela nové a vyhoví požadavkům moderního řidiče – a teď ještě více, než kdy dřív. Modely Morgan Plus Four a Plus Six stojí na lepené hliníkové platformě CX a rozpoznáte je vcelku snadno – Four je užší a pod kapotou má přeplňovaný čtyřválec BMW s výkonem 190 kW (258 k), který má ve spojení s šestistupňovým manuálem 350 Nm a v případě osmistupňového automatu 400 Nm. Six pohání přeplňovaný šestiválec s 250 kW (340 k) a 500 Nm – ten roztáčí zadní kola výhradně skrze automat.

A nyní k novinkám – výrobce osadil oba modely novými tlumiči a silentbloky, které mají prospět jízdnímu komfortu a poddajnosti odpružení. Je zde vylepšené brzdový systém, vyvinutý ve spolupráci s AP Racing a Continental. Nejdůležitější zprávou ale je nasazení elektronické kontroly stability, u niž lze nastavit míru asistence a také ji zcela vypnout. A aby toho bezpečí nebylo málo, sériovou výbavou se stávají airbagy. Zbytek vylepšení se týká výbavy a možnosti specifikací – dovnitř se na palubní desku ze za tepla tvářeného hliníku nastěhoval větší LCD displej, uzavíratelná schránka spolujezdce a dopřát si můžete i držák na nápoje.

Morgan se také spojil se společností Sennheiser, který vozům Plus poskytuje audiosystém s osmi reproduktory. Bohatší jsou možnosti individualizace, kromě připravených paketů Britové nabízí kokardy, pruhy, startovní čísla a nové typy čalounění. Vylepšení se budou týkat vozů vyrobených od ledna příštího roku.