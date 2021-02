Morgan vrací do hry osmiválec. Speciální edice Plus 8 GTR vznikne v devíti kusech

V nabídce britské automobilky Morgan momentálně najdete tříkolku 3 Wheeler, poháněnou motorem Harley-Davidson, dále model Plus Four s řadovým čtyřválcem od BMW a sporťák Plus Six s řadovým šestiválcem. Osmiválcový model Plus 8, vyráběný v letech 1968 až 2004 s motory Rover a od roku 2012 s atmosférickou V8 od BMW, skončil v roce 2018.

Čtyřválcový Morgan Plus Four už nikdy nebude jako dříve. A možná je to tak dobře

Nyní se ale vrací ve formě speciálního modelu GTR, inspirovaného motorsportem. Za vzor si bere závodní Morgan Plus 8 z devadesátých let, známý jako „Big Blue,“ který mimo jiné sloužil jako testovací platforma lepeného hliníkového šasi pro Morgan Aero 8 a Plus 8 s aerodynamickou kapotáží.

Morgan 4/4 (1936-dosud): Čtyři kola, čtyři válce

Projekt je možné realizovat díky odkoupení několika podvozků modelu Plus 8, na nichž bude speciální verze Plus 8 GTR postavena v továrně Morganu ve městě Malvern. Pod kapotu se vrátí prověřený osmiválec BMW N62B48 o objemu 4,8 litru, který u starších provedení dával výkon 270 kW (367 k) a točivý moment 490 N.m.

Vzácné AML Lanta s technikou Tatry 700 stále existuje. Na silnici ale pořád nesmí

V GTR by měl být osmiválec ještě silnější. Zákazníci budou mít na výběr mezi šestistupňovou manuální převodovkou a šestistupňovým automatem ZF. Finální specifikace vozů bude probíhat ve spolupráci s designéry značky.