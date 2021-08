Morgan uvádí off-road verzi sporťáku Plus Four. CX-T vznikne jen osm kusů

Tradiční britský výrobce sporťáků docela zaskočil veřejnost. Na základě poslední generace roadsteru Plus Four totiž představuje off-road variantu CX-T, která u Morganu vznikla zásadně pro využití mimo zpevněné silnice. Rallye inspirovaný sporťák má všechno potřebné k rychlému pohybu na šotolině.

S hliníkovou platformou Plus Four chce Morgan nejenže dokázat pevnost a odolnost celé konstrukce, ale také odkázat na historii a prověřenou spolehlivost během trialových závodů, ve kterých se modely značky často objevovaly. Nápad vytvořit off-roadový model měl přitom šéfdesignér Jon Wells na stole už léta.

K úpravě Plus Four si Morgan přizval známého specialistu na stavbu rallye aut, britskou firmu Rally Raid UK. Společně tak bylo rozhodnuto vybavit model upravenými, odolnějšími rameny a uloženími z modelu Plus Six a dále novou soustavou pružin a tlumičů EXE-TC. Nakonec nelze přehlédnout větší kola Speedline a off-road pneumatiky Maxxis. Světlá výška vozu se tak zvedla ze standardních 120 mm na 230 mm.

Podvozek je kompletně chráněn pětidílnou konfigurací štítů a speciálně byl upraven také výfukový systém s nově vyvedenými koncovkami. Interiér je vybaven ochranným rámem, přičemž další rám objímá konstrukci nového hard-topu a tvoří prodlouženou záď s úložným prostorem pro dvojici plnohodnotných rezerv, kanystry, boxy, lopatu a další příslušenství. Dodatečná světla na rámu střechy samozřejmě nesmí chybět.

O motoru se Morgan příliš nezmiňuje, lze tedy čekat, že pod kapotou CX-T zůstává dvoulitrový turbo čtyřválec od BMW, zajištující 190 kW (258 koní) a 400 N.m točivého momentu. Pohon zadních kol zůstává, upraveny však byly převody šestistupňové manuální převodovky a nakonec Morgan přihodil i elektronický zadní diferenciál BMW xDrive s vlastním softwarem, třemi jízdními režimy, a to včetně možnosti plného uzamknutí v extrémních podmínkách. Hmotnost CX-T se pohybuje pod 1300 kg.

Limitovaná produkce osmi kusů Plus Four CX-T již započala. Všechny vozy mají být dokončeny ke konci roku. Většina exemplářů si už našla majitele mezi přáteli a investory automobilky (údajně teď zbývají k mání tři kusy). Za svou off-road specialitu chce Morgan v základu 200.000 liber (asi 6 milionů korun).