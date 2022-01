Morgan slaví vítězství na Le Mans limitovanou edicí modelu Plus Four. Některé prvky použil poprvé

Vítězství na 24 Le Mans v roce 1962 je dosud největším úspěchem britského tradičního výrobce sportovních vozů. Šedesátileté výročí se rozhodl oslavit limitovanou edicí s netradičními prvky.

Píše se rok 1962 a Morgan Plus 4 SuperSports přiváží do boxů vítězství v kategorii dvoulitrových motorů slavného závodu 24 hodin Le Mans. Závodní vůz tehdy ujel 3541 kilometrů s průměrnou rychlostí 151 km/h. Šedesáté výročí svého největšího úspěchu slaví automobilka spolu se zákazníky, kteří si mohou koupit jedinečný odkaz na tuto radostnou chvíli. Z továrny v Malvern vyjede přesně šedesát kusů Plus Four v limitované edici LM62.

Asi není těžké uhodnout, odkud fabrika vzala při návrhu inspiraci. Vůz nese tradiční zelený odstín, který najdeme i na rámu čelního okna a předních světlech. Specialitou jsou stříbrně lakovaná drátěná kola, závodní víčko nádrže a černě lakované koncovky sportovního výfukového systému. Celkový dojem dotváří tematický polep s číslem 29 a plaketky „LM62“. Vůbec poprvé se na Morganu Plus Four objevuje bílá pevná střecha.

V interiéru si cvičené oko všimne plakety s výrobním pořadovým číslem a logo edice dále nesou poutka dveří a opěrky hlavy. Palubní desku zdobí dřevěný dekor „Tawny“ a volant s lakovaným středem, který tvoří elegantní kontrast ke gumovým kobercům s vinylovým lemováním. Komfort na dlouhých cestách zajišťují anatomická sedadla vybavená vyhříváním.

Nároční zákazníci si mohou připlatit za fotografickou dokumentaci výroby vozu a sadu doplňků „LM62“. Ta obsahuje speciální kryty středů kol, volant Moto-Lita, pásky na světla a chromované interiérové zrcátko.

Automobilka pro limitovanou edici zvolila dvoulitrový čtyřválec BMW o výkonu 190 kW a 400 Nm točivého momentu. K dispozici je šestistupňová manuální převodovka, nebo osmistupňový automat. S ním to Plus Four zvládne z klidu na 100 km/h za 4,8 sekundy a následně pokračuje až na 240 km/h. Vzhledem k produkci do celého světa je samozřejmostí levostranná i pravostranná konfigurace řízení.

Objednávky jsou nyní otevřeny a novinka startuje na ceně 2.323.000 Kč (78.995 liber).