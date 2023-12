Morgan po bankrotu dodavatele znovu vyvíjí elektrickou tříkolku. Bude přínosem i pro spalovací verzi

Spolu s globálním trhem vyráží vstříc elektromobilitě i tradiční malosérioví výrobci. Jsou ale opatrní, protože zachování ducha značky přímo ovlivní prodeje a většinou nemají prostor šlápnout vedle. Morgan si bateriový pohon vyzkoušel už dávno na modelu EV3 s výkonem 61 koní prezentovaném v roce 2016 na ženevském autosalonu. Jenže projekt vyšuměl do ztracena kvůli bankrotu externího dodavatele baterií. Pod novým vedením to britský výrobce zkouší znovu a tentokrát neponechá nic náhodě.

I druhý pokus nazvaný XP-1 je založený na tříkolce. Jde o současný typ Super 3 zařazený do nabídky před dvěma lety. Elektrický prototyp funguje jako výzkumná laboratoř, přičemž ze získaných poznatků bude částečně těžit i spalovací verze. Jde zejména o aerodynamiku, kola, pneumatiky a tlumiče.

Interně navržený elektromotor s výkonem 134 koní je uložen ve středovém tunelu spolu s titěrnou planetovou převodovkou s pohonem otočeným o 90 stupňů. Ozubené kolo s řetězem pak roztáčí zadní kolo. Baterii s kapacitou 33kWh pro předpokládaný dojezd 240 km dodává firma Fellten a najdete ji pod přední kapotou. Měnič a klíčová elektronika se nachází pod sedadlem spolujezdce.

Ačkoliv se předpokládá nárůst hmotnosti o 60 kg na necelých 700 kg, Morgan musí celý vůz znovu mechanicky odladit kvůli specificky rozložené váze. Momentálně testuje nový podvozkový kit Nitron i různé směsi a rozměry pneumatik.

Spolu s vývojem technických komponentů prochází změnami také hliníková karoserie. Úpravou designu kol a zadní části monokoku se podařilo snížit koeficient odporu vzduchu Cd z 0,65 na 0,42. To odhadem přidá až 30 km dojezdu. Místo víčka nádrže najdeme na přídí kryt nabíjecího portu a průduch na kapotě je posetý stovkou diod sloužících jako indikace míry nabití baterie. Prý bude možné napájet i externí příslušenství.

Jediné, co se vizuálně výrazněji změní, je palubní deska. Zejména kvůli digitálnímu přístrojovému štítu, který si vyžádala integrace elektrického pohonu. Na něm vidíte i zvolený jízdní režim v podobě až čtyřech chilli papriček.

Zatím není jasné, kdy si elektrického Morgana budeme moci koupit. Finanční a technický ředitel Matt Hole prozradil, že s bateriovou tříkolkou nepočítá ani ve čtyřletém horizontu, ačkoliv případná silná poptávka by to mohla zlomit. Kvůli omezenému rozpočtu má Morgan na vývoj jen 12 měsíců a nemůže si dovolit chybná rozhodnutí. Postup je rychlý, aktuální model je již sedmou evolucí.

Morgan Motor Company je britská rodinná automobilka. V jejím vedení je nyní vnuk zakladatele H. F. S. Morgana.

Morgan je typický ruční výrobou, poměrně dlouhými čekacími lhůtami a také tradičním retro-vzhledem svých vozů.

Morgan 3 Wheeler • Morgan Plus 4 • Morgan Plus 6 • Morgan Plus 8