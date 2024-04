Morgan Plus Four vizuálně prokoukl. Po modernizaci odhodil zbytečnosti a vyladil podvozek

Označení Plus Four zažívá u značky Morgan přes 70 let dlouhou evoluci a tradiční britský výrobce nyní přichází s modernizací generace, která od roku 2020 pokračuje v odkazu starého modelu. Na první pohled se Plus Four vrací zpátky ke kořenům. Designéři se totiž rozhodli vzezření klasického roadsteru podstatně zjednodušit. Moderní techniku si přitom udržuje na známých místech.

Ve jménu zjednodušení a snížení vizuálního šumu tak dostává nejnovější Plus Four modelového roku 2024 nové osvětlení, blatníky, zrcátka, přední splitter, zadní difuzor i držáky registračních značek. Nové přední světlomety jsou konkrétně o palec větší a zároveň mají integrovaná směrová světla – díky tomu z přídě zmizely původní samostatné směrovky. Obdobný přístup ke světlům provedl Morgan i na zádi.

Ze strany komfortní výbavy uvádí značka do kabiny Plus Four vylepšený odlehčený audiosystém Sennheiser s dodatečnými skrytými reproduktory, novou LCD obrazovku mezi budíky na přístrojové desce a také nové interiérové osvětlení. Design palubní desky zůstává beze změn, podstatnější úpravy se totiž dočkal během modernizace v roce 2022.

Pod kapotou zůstává roadsteru moderní přeplňovaný dvoulitr od BMW o výkonu 258 koní (190 kW), který má ve spojení s šestistupňovým manuálem 350 Nm a v případě osmistupňového automatu 400 Nm. Ladění techniky se nicméně dočkal podvozek s novými pružinami a tlumiči, přičemž zvolením balíčku Dynamic Handling nabízí Morgan sadu odpružení s nastavitelnými tlumiči a zadním stabilizátorem.

Vylepšený Morgan Plus Four je pro britské zákazníky k objednání už nyní. Začíná na cenovce 76.141 liber (asi 2,2 milionu korun) bez ohledu na to, jakou převodovku zvolí.