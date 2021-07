Morgan Plus Four se ukazuje v závodní verzi. Je sice oholený na kost, ale může na silnice

Automobilka Morgan ukázala závodní verzi modelu Plus Four. Vůz vznikl ve spolupráci s univerzitou ve Wolverhamptonu, která se zaměřuje na výchovu špičkových inženýrů a má dokonce svůj vlastní závodní tým. Zkušenosti posbírané ze soubojů na tratích se navíc promítnou i do vývoje nové generace modelu, což je logické.

Je to vůbec poprvé, co bude nová hliníková platforma vozů Morgan vystavena zátěži na závodních okruzích. Už bylo ale na čase, značka má motorsport v krvi. Však si vzpomeňte na rok 1962, kdy Morgan Plus Four Super Sports vyhrál ve své třídě a poté se vrátil domů po vlastních.

Závodní vozy vznikly dva, jeden s manuální a druhý s automatickou převodovkou. Oba se budou účastnit klubových šampionátů a vytrvalostních závodů, třeba Morgan Challenge. Ve většině případů usednou za jejich volant profesionální jezdci, ale na některých eventech budou sedadla volná i pro hosty.

Sluší se dodat, že vozy nejsou závodní v pravém slova smyslu. Stále totiž mohou na silnici a ponechávají si tak registrační značky. Bližší úpravy tisková zpráva značky nespecifikovala. Musíme se tak spokojit s tím, co vidíme. Vnitřky vozů jsou oholené a nechybí závodní skořepiny s pětibodovými bezpečnostními pásy.

Kabinu lemují bezpečnostní rámy a řidič má volant potažený Alcantarou. Morgan Plus Four pohání přeplňovaný čtyřválec od BMW o objemu 2,0 litru, který sodahuje výkonu 190 kW (258 koní) a točivého momentu 350 N.m (manuál). Standardnímu autu to stačí ke zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,2 sekundy.