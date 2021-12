Morgan Plus 8 GTR oficiálně: Obří motor z prvního BMW X5 má ve světě pořád své místo

Tradiční britská automobilka Morgan odhaluje okruhově zaměřený model Plus 8 GTR, který se stává nejrychlejším vozem v její historii. První z pouhých devíti plánovaných kusů je pokrytý modrým lakem Yas Marina Blue z palety značky BMW, od které si Morgan bere motory a převodovky. Všech osm zbylých kusů se již vyrábí a pět jich popluje mimo Anglii.

Morgan dělá věci postaru. Pod kapotou GTR je starý atmosféricky plněný motor N62 v nejvyšší kubatuře 4,8 litru, který se používal v BMW X5 4.8i, BMW 750i, ale najdete ho i ve vozech Wiesmann. Morgan ho už taky nějakou dobu používá, ale nyní se se softwarovou úpravou a novými výfuky dostal až na 375 koní.

Motor je spárovaný s 8stupňovou automatickou převodovkou ZF, ale na přání byla k mání i 6stupňová manuální převodovka. Bohužel se výrobce nepochlubil dynamickými parametry. Model Aero SuperSports ale zvládne stovku za 4,5 sekundy a dosáhne až 273 km/h. GTR bude o trochu rychlejší.

Designově si GTR bere inspiraci ze závoďáku Big Blue, který na okruzích řádil v 90. letech ve světle modré barvě s kontrastními bílými koly. GTR přidává černou masku a další doplňky. Cena zveřejnila nebyla, znají ji majitelé, kteří si právě teď vybírají barvu kůže poutka na dveřích.

Morgan Motor Company je britská rodinná automobilka. V jejím vedení je nyní vnuk zakladatele H. F. S. Morgana.

Morgan je typický ruční výrobou, poměrně dlouhými čekacími lhůtami a také tradičním retro-vzhledem svých vozů.

