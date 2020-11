Morgan 3 Wheeler se loučí finální edicí. Dvouválcová tříkolka odchází stylově

Dny sportovní tříkolky 3 Wheeler značky Morgan se pomalu ale jistě chýlí ke konci. Při této příležitosti si značka připravila speciální rozlučkovou edicí pojmenovanou P101. Vznikne pouze 33 kusů a během příštího roku všechny zamíří k oficiálním prodejcům. Poté už produkce vozu skončí.

P101 referuje na interní označení modelu, který se začal vyvíjet před téměř deseti lety. 3 Wheeler se stal jedním z nejúspěšnějších modelů značky, od počátku produkce v roce 2011 se ho prodalo přes 2500 kusů. Zákazníci se mohou těšit na řadu unikátních prvků, mezi které se řadí třeba zlatý kryt místa pro spolujezdce.

Ve spodní části se pak nachází dva dodatečné světlomety Hela. Barvy karoserie jsou jen dvě - Deep Black a Satin White Silver. Polepy karoserie jsou pak čtyři - The Belly Tank, The Dazzleship, The Aviator a The Race Car. O pohon se stará ten samý dvouválec o objemu dvou litrů o výkonu 82 koní.

Ve spojení s manuální převodovkou z Mazdy MX-5 dokáže zrychlit z 0 na 100 km/h za šest sekund. Cena za Morgan 3 Wheeler P101 je stanovena na 45.000 liber, tedy v přepočtu 1.322.000 Kč.