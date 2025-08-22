MOL zavádí nové zabezpečení čerpacích stanic. Na zloděje pustí hustou mlhu

Technologie Fog Cannon je už instalována na první benzince, zločincům znemožní orinetaci v prostoru.
Síť čerpacích stanic MOL bude na vybraných místech vybavena zajímavou bezpečnostní technikou, která doplní stávající opatření. Systém Fog Cannon instaluje zejména na provozovnách bez noční obsluhy, které jsou po zavírací době zcela uzavřeny. Zařízení se automaticky aktivuje v případě násilného vniknutí a výrazně znesnadňuje pachateli další pohyb po objektu. Technologii Fog Cannon Modular 200 dodala společnost VARNET.
„Nový systém Fog Cannon jsme jako první nasadili na čerpací stanici v Kladně a postupně budeme pokračovat s dalšími instalacemi,“ říká Jaromír Kulha, Country Security Manager MOL Česká republika a dodává: „V případě rizikové situace může systém aktivovat i obsluha čerpací stanice. Novou technologií tak chceme přispět k ochraně našich zaměstnanců.“
Přestože se technologie v současnosti zaměřuje na bezobslužné stanice, zvažuje se také její využití v kombinaci s tísňovým tlačítkem na provozovnách s noční obsluhou. V takovém případě může systém nejen chránit majetek, ale zároveň poskytnout obsluze cenný čas k ústupu do bezpečí. Čerpací stanice MOL jsou standardně vybaveny kamerovými systémy, poplachovými zařízeními a připojením na pult centrální ochrany (PCO), který funguje v režimu 24/7.
„V roce 2024 došlo na čerpacích stanicích MOL v tuzemsku pouze ke čtyřem pokusům o vloupání. Ve všech případech se podařilo zabránit zranění i větším škodám. Díky kombinaci moderních technologií, rychlé reakci a důsledné prevenci zůstává počet podobných incidentů dlouhodobě nízký,” doplňuje Jaromír Kulha, Country Security Manager MOL Česká republika.
Zdroj: MOL Česká republika | Zdroj videa: PROTECT Security Fog