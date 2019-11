Mohli bychom oživit Capri, říká designér Fordu. Musí ale reflektovat dnešní dobu

Rozhovor britského Autocaru s Amkem Leenartsem, evropským šéfdesignérem Fordu, nám poskytuje zajímavý pohled do myšlenek celkového směřování automobilky, přinejmenším na starém kontinentu. Po znovuzrození Pumy, která pro novou éru vyrostla z kupé na městský crossover, by totiž Ford neměl problém z minulosti využít další známé jméno.

V hlavě Leenartse a evropského designového oddělení totiž stále žije myšlenka oživení legendárního Capri. A to nejen kvůli jménu, ale i možné designové inspiraci. „Kdo by nechtěl Capri přivést zpátky?“ uvedl Leenarts. „My bychom moc rádi. Zároveň by ale muselo zapadnout do dnešní doby a fungovat v nabídce, ne pouze existovat jako splněný sen jednoho designéra,“ dodal.

A tedy nejspíš leží zakopaný pes. Málokdo si totiž dokáže představit uvedení nového sportovního kupé od Fordu, když se automobilka nyní tvrdě zaměřuje na trh crossoverů a SUV se zmíněnou Pumou, novou Kugou, Explorerem nebo chystaným návratem Bronca či elektrického crossoveru inspirovaného Mustangem.

Již u posledního zmíněného se přitom spekuluje o oživení některého jména z minulosti značky, například Mach-E, Maverick či Falcon. Samotný nápad Fordu uvést zpátky jméno Mach (právě s odkazem na známý Mustang) se ovšem nesetkal s pozitivní odezvou od fanoušků. A po uvedení nové Pumy si už nikdo není jistý, jak dokáže Ford se svým dědictvím naložit.

„Jsem ohromen rozsáhlostí katalogu našich jmen, která u lidí vzbuzují emoce, pozitivní i negativní,“ dodal Leenarts. Jistotu jakéhokoliv návratu Capri zatím nemáme, Autocar nicméně dříve nakousl spekulaci o přivedení modelu ve formě nového elektromobilu.