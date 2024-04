Modernizovaný Hyundai Tucson na nových fotografiích. Má revoluční interiér a vrátí se oblíbený diesel

Hyundai ví, co zákazníci chtějí a v tomto duchu naladil facelift nového Tucsonu. Výsledkem je ideální kompromis mezi modernou a konzervativním přístupem.

První zmínka o modernizaci Hyundaie Tucson přišla loni na podzim z Jižní Koreje a nyní automobilka pustila do světa nové fotografie a detaily evropské specifikace. To znamená, že oficiální vstup na trh je za dveřmi. Konkrétně je naplánován a konec jara. Například ve Velké Británii, která se řadí spolu s Německem a Španělském k nejdůležitějším trhům, už mají kompletní ceník. To nám mnohé napoví.

Zvenčí si Tucson ponechá typický futuristický vzhled, s nímž přišla čtvrtá generace v září 2020. Od té doby se ho prodalo na 750.000 kusů, z čehož 158.000 exemplářů brázdí evropské silnice. Facelift definují nové nárazníky spolu s plastovou ochranou ve spodní části. Osvěžením prošla maska chladiče a designéři se věnovali i grafice a uspořádaní světel. Do nabídky přicházejí nové sady litých kol a čtyři laky karoserie. Zelená Cypress, šedá Ecotronic a modrá Sailing mají tzv. „mineral efect“ a sestavu doplňuje červená metalíza Ultimate. Pokud si objednáte výbavu N-Line, získáte specifická kola i masku chladiče a lakované ozdobné lišty.

Zato interiér se proměnil výrazněji. Vlastně má zcela novou podobu, která díky světlým tónům a dvojici 12,3palcových obrazovek spojených v jeden celek připomíná Ioniq 5. Systém bezdrátově zrcadlí chytré telefony, podporuje hovorové hlasové ovládání, využívá pokročilou online navigaci a aktualizace vzduchem. Navzdory vysoké míře digitalizace potěší ponechání fyzického ovládání pro klimatizaci a tlačítka infotainmentu. Jsou tu i USB-C porty a plocha s bezdrátovou nabíječkou. Dále se můžete těšit na nový head-up displej, digitální klíč (až koncem roku), maticové světlomety, nové jízdní asistenty včetně stabilizace za větrného počasí a monitoring obsazení zadních sedadel. To abyste vzadu nezapomněli na děti nebo dokácí mazlíčky.

Paleta pohonů zůstane nadále věrná zážehovému přeplňovanému čtyřválci SmartStream o objemu 1.6 litru. Ten bude v nejlevnější verzi dostupný s konvenčním provedením kombinovaným se šestirychlostním manuálem. Naladěn bude na 150 a 180 koní. Potom tu máme mild-hybrid se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem, výkonem 230 koní a volbou mezi pohonem dvou a všech kol. Stejnou možností disponuje i plug-in hybrid o výkonu 265 koní vybavený šestirychlostní automatickou převodovkou. Hovoří se i o návratu dieselu 1.6 CRDi s mild-hybridní technikou.