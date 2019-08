Moderní verze buginy Steva McQueena jde do výroby. SCG Boot má 650 koní

Společnost Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG), kterou spoluvlastní bývalý producent, režisér a sběratel exotických automobilů James Glickenhaus, je známá díky svým supersportům a závodním strojům 003 a 007. Firma však zjevně nezůstane pouze u silničních speciálů. Loni naznačila, že chce vyvinout a vyrobit pozoruhodný offroad.

Dostal jméno Boot a ve své podstatě to měla být moderní interpretace pouštního speciálu Baja Boot z druhé poloviny šedesátých let, se kterým kdysi závodil Steve McQueen. Právě tato konkrétní bugina s minimalistickou karoserií a pohonem všech kol se před zhruba deseti lety dostala do sbírky někdejšího filmaře, který se rozhodl, že největší poklonou pro originál bude stejně koncipovaný duchovní nástupce.

Že to nebyl jalový slib, dokazuje Glickenhaus oficiální premiérou novodobého modelu Boot, který se začne vyrábět ještě letos. Pochopitelně nečekejte nějakou větší produkci. SCG nemá v plánu sestavit do konce roku více než pět aut, přičemž jedno z nich půjde s plnou „tovární“ podporou i do závodu Baja 1000.

Zatímco původní buginu poháněl vidlicový osmiválec Chevrolet o objemu 5,7 litru s výkonem 450 koní, novinka jde o notný kus dál. Také bude spoléhat na V8 koncernu General Motors, tentokrát se ale jedná o kompresorem přeplňovaný small-block LT4 s objemem 6,2 litru, který produkuje přes 650 koní.

Podrobnější technické parametry motoru nebo dynamiku auta malá americká manufaktura prozatím neprozradila, víme ale, že Boot bude mít i se svými vztyčenými výfuky plnou silniční homologaci, plně nezávislé zavěšení všech kol a mohutné 37palcové terénní pneumatiky namontované na podvozku s propružením až 480 milimetrů.

Pár šťastných zákazníků bude mít příležitost utratit pár dolarů navíc za paket nazvaný Baja, který bude kromě jiného obsahovat také přepracované šasi s propružením prodlouženým až na 560 mm. Součástí budou též zakázkové tlumiče, šestipístkové přední třmeny značky Willwood nebo originální čtrnáctipalcová kola.

Jak dlouho se bude SCG Boot vyrábět, firma neupřesnila, každopádně další kusy mají vzniknout i v příštím roce. A až ve chvíli, kdy produkce dvoudveřového provedení skončí, Glickenhaus uvede na trh větší čtyřdveřovou variantu.