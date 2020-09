Moderní Citroën DS by mohl být pastvou pro oči. Jeho tvůrce vzdal hold minulosti

Co kdyby se Citroën rozhodl vzkřísit jméno DS pro moderní reinterpretaci svého slavného modelu? Tak právě s tímto scénářem pracoval automobilový designér Sang Won Lee, který se rozhodl nakreslit vlastní pohled na potencionálního nástupce luxusního modelu francouzské značky, jenž v polovině 50. let zaujal celý svět.

Na povedeném renderu najdete loga Citroënu, i když do luxusnějšího segmentu dnes více zapadá samotná prémiová značka DS – nedávno předvedené DS 9 to jen dokazuje. V každém případě si ale virtuální koncept bere všechny ikonické prvky staré klasiky a převádí je do moderní podoby.

Typické tvary karoserie se snižující se zádí nechybí, s ohledem na aerodynamiku jsou nyní zadní kola vlastně úplně zakryta, kdežto ani výraz v masce nebyl zcela pokažen, ačkoliv se na smyšleném DS objevují samozřejmě full-LED světlomety. Původní směrové svítilny na zadních sloupcích také neunikly soudobému stylu.

S podvozkem úplně na zemi si nelze nedomyslet ani případné využití zavěšení s možností změny světlé výšky, stejně jako tomu bylo u starého originálu s hydropneumatickým odpružením. V dnešní podobě ale nepochybně v chytré, elektronikou prošpikované formě, zajišťující vrcholný komfort, jízdní vlastnosti i bezpečnost.

Sang Won Lee pojmenoval svou kreaci jako Citroën DS E Pallas. Písmeno E v názvu by tedy mohlo naznačovat, minimálně s ohledem na dnešní směr automobilového průmyslu, i plně elektrické ústrojí luxusního modelu.

Co myslíte, měl by Citroën, respektive DS, přemýšlet o znovuzrození své legendární klasiky?