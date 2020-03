Móda SUV má další oběť. Seat Alhambra za pár dnů skončí, ale ne úplně všude

Britský magazín Autocar informuje, že produkce španělského MPV Seat Alhambra skončí na konci tohoto měsíce. Historie prostorného rodinného vozu se začala psát v roce 1995, kdy se na autosalonu v Ženevě představil první prototyp. Produkce začala hned rok poté v továrně Volkswagen AutoEuropa v Portugalsku.

Německý dvojník Volkswagen Sharan pak prý bude v produkci pokračovat až do konce tohoto roku. Seat Alhambra vydržel na trhu 24 let a za dobu svého působení si prošel dvěma generacemi. První generace vozu sdílela komponenty nejen s Volkswagenem, ale i s Fordem Galaxy. Ford se s MPV zatím neloučí, naopak nyní investoval do hybridní technologie.

Obří MPV s velkorysým prostorem pro posádku a sedmi sedadly se údajně stahuje kvůli obrovské popularitě vozů SUV. Ty již více než dekádu ukrajují z koláče praktických rodinných vozů a předurčují je k záhubě. Stačí se podívat na statistiky prodejů v minulém roce.

Seat Alhambra si podle statistik Svazu dovozců automobilů v Česku loni pořídilo 126 zákazníků. V širším měřítku se však Seatu Alhambra daří. Ústředí Seatu uvedlo, že se navzdory poklesu segmentu MPV loni prodalo 23.700 kusů modelu, což v porovnání s rokem 2018 představuje nárůst o 6,3 procenta.

Seat na tomto základě uvedl, že v současnosti není důvod přestat alhambru vyrábět. Nezávisle na doporučení ústředí se však mohou jednotlivé trhy rozhodnout, zda vůz budou nadále prodávat, nebo ne. S ohledem na to se britské zastoupení Seatu rozhodlo s prodejem modelu Alhambra skončit.

Seat Alhambra se v Česku stále prodává s motory 2.0 TDI. Startuje na částce 940.900 Kč ve výbavě Style, která zahrnuje 19palcová kola, třízónovou klimatizaci, navigaci, tempomat či asistent pro hlídání v jízdním pruhu. Vyšší výbava Excellence je o 32.000 Kč dražší. Navíc přidává sledování slepého úhlu, chromový paket exteriéru nebo bezklíčové odemykání vozu.