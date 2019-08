Fakt, že je Ford Mustang nejprodávanějším sportovním vozem na světě a v Evropě se těší stále větší popularitě, nic nemění na tom, že jeho nejsilnější nedávno představená verze se nenacpe do přísných emisních limitů, jejichž splnění je podmínkou k prodeji na našem starém kontinentu. Magazínu Muscle Cars and Trucks (jak typicky americký název, že?) to sdělil Jim Owens z marketingu Fordu.

Hřmotný osmiválec 5.2 V8 tak bude k mání pouze na domácím trhu, v Mexiku a v zemích Středního východu. Je to obrovská škoda, protože jen za první kvartál letošního roku se prodeje modelu v Evropě oproti loňsku zvedly o 27 %. Není pochyb o tom, že část koláče by příští rok patřila i GT500, která by k evropskému Fordu mohla přilákat nové zákazníky.

To nejbrutálnější, co si tak třeba český zákazník může dopřát, je klasické GT s osmiválcem 5,0 litru, respektive může zajít ještě dál a pořídit si speciální edici Bullitt, která už vlastně dávno není limitovaná, ale má své pevné místo v nabídce. Neříkáme, že to bohatě nestačí. Buďme za to rádi.

Vrchol potravního řetězce Mustangů tak v Evropě nekoupíte. Co si tu ale můžete dopřát, je vrchol nabídky Jeepů. S maximálně nasazeným osmiválcem se tu dá za docela rozumné peníze pořídit Jeep Grand Cherokee Trackhawk, tedy řádný americký bouchač v pravém slova smyslu.