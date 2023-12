Mobil v ruce za volantem se od nového roku pěkně prodraží. Přitom stačí vychytávka za pár korun

Od té doby, co má telefon snad úplně každý a někdo jich nosí dokonce více, policie a zákonodárci bojují proti jeho používání během řízení. Rozptýlení jeho držením nebo telefonování bez hands-free snižuje pozornost a přispívá ke vzniku dopravních nehod. Snaha potlačit tento nešvar však připomíná nesnáze Dona Quijote.

Za manipulaci s telefonem dostalo loni trest 62.154 řidičů. To znamená 170 pokut za den. Vícekrát se řidiči dopustili jen překročení povolené rychlosti v rozmezí od 5 do 20 km/h. Ještě letos hříšníci inkasují dva trestné body spolu s blokovou pokutou na místě do 1.000 Kč. Ve správním řízení pak od 2.500 do 3.500 Kč.

Od nového roku bude postih výrazně tvrdší. Provinilci dostanou hned čtyři trestné body a pokutu na místě od 2.500 do 3.500 Kč. Ve správním řízení pak od 4.000 Kč do 10.000 Kč. To znamená, že stačí třikrát a vybodujete se. Zároveň je dobré vědět, kdy telefon můžeme vzít do ruky. Je to pouze tehdy, když parkujeme na k tomu určeném nebo vhodném prostranství. Při zastavení na semaforu, před přechodem, ani v koloně se nedovoluje vzít telefon do ruky, protože se jedná o zastavení nezávislé na vůli řidiče ve stále aktivním provozu.

Telefon tedy nesmíme vzít do ruky, ale stačí jej umístit do držáku za pár korun a rázem máme po starostech, protože pokud je takto fixovaný, můžeme jej ovládat. Alternativou je externí hands-free, které se upíná na řidičovo stínítko nebo jeho ucho. Některé automobily umožňují snadnou výměnu rádia a ta s Bluetooth dnes stojí pár korun.